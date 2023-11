Tempête Ciaran: deux personnes décédées, retour au calme attendu durant la nuit

La tempête Ciaran a causé la mort de deux personnes, dont un enfant de 5 ans, jeudi en Belgique. L’arrivée de la nuit sera synonyme de retour au calme et au code couleur vert pour l’ensemble du pays.

Le vent souffle sur la Belgique, ce jeudi, en raison de la tempête Ciaran. A 17 heures, un premier bilan faisait état de deux morts en Flandre.

L’une des victimes est un enfant de 5 ans, qui est décédé à Gand. L’accident s’est produit dans une plaine de jeux située à proximité de l’hôpital universitaire. Une branche s’est détachée d’un arbre et est tombée sur deux enfants. L’un est décédé et l’autre a été blessé.

Une autre personne est également décédée à Gand. Elle a été tuée par la chute d’un arbre dans le parc de la Citadelle, dans le centre-ville. La promeneuse qui l’accompagnait souffre quant à elle d’une fracture à la jambe, a indiqué la police locale.

Alerte jaune partout, orange à la Côte

L’institut royal météorologique (IRM) a levé, jeudi vers 17h00, le niveau d’alerte orange pour les provinces du Hainaut, de Flandre orientale et de Flandre occidentale. Toute la Belgique est donc désormais en alerte jaune à l’exception notable de la Côte qui reste en orange.

Selon l’IRM, le pic de la tempête est désormais passé. Des rafales de vent jusqu’à 90 km/h restent toutefois possibles dans l’intérieur des terres et le vent pourrait encore atteindre 100 km/h sur l’ouest.

Au littoral en revanche, le vent atteindra les 8 ou 9 Beaufort, ce qui équivaut à des rafales d’environ 90 ou 100 km/h, voire un peu plus localement.

L’arrivée de la nuit sera synonyme de retour au calme et au code couleur vert pour l’ensemble de la Belgique à partir de 23h00. Seuls les bords de mer seront maintenus en alerte jaune pour le vent et la pluie jusqu’à vendredi 08h00.

La situation en Wallonie

Un peu plus de 1.200 interventions dans le Hainaut

Les pompiers hennuyers ont mené jeudi quelque 1.200 interventions liées au passage de la tempête Ciarán. Ce sont principalement la Wallonie picarde et le centre de la province qui ont été touchés avec plus de 500 sorties chacune.

Dans le Hainaut occidental, les pompiers de Wallonie picarde (qui couvrent notamment Tournai) sont intervenus à plus de 500 reprises. Près d’une centaine d’interventions devaient encore être effectuées, ont indiqué vers 17h00 les pompiers de la zone Wapi. Des vents variant de 90km/h à 108km/h ont été enregistrés à Chièvres. Par contre, plus au nord, les régions de Comines-Warneton et de Mouscron ont relativement été épargnées. Les villes et communes les plus touchées ont été les entités de Tournai, Leuze-en-Hainaut, Ath (Rebaix), Bernissart (Blaton) et Péruwelz. « Il y a encore une centaine d’interventions à effectuer, dont une trentaine rien que dans la zone de Rebaix », a précisé le lieutenant Maxime Desauvage. Les pompiers sont essentiellement intervenus pour des arbres, branchages et poteaux électriques entravant la voie publique, des corniches et tuiles menaçant de s’envoler ou tombées au sol. À 17h00, on ne déplorait aucun blessé en zone Wapi.

Du côté de la zone de secours Hainaut-Centre (qui comprend Mons), les pompiers comptabilisaient 513 demandes d’intervention à 15h00, essentiellement pour des chutes d’arbres sur les routes qui ont nécessité de nombreux tronçonnages et nettoyages ou des objets menaçant de tomber de toitures.

La zone de secours Hainaut-Est, qui comprend notamment Charleroi, a, elle, enregistré près de 200 missions liées à la tempête.

La Foire de Liège a ouvert ses portes malgré le vent

La Foire de Liège a ouvert ses portes jeudi midi malgré la tempête, a indiqué la police locale.

« Sur base des nouvelles informations de l’IRM et de météo Bierset, en consultation avec les services concernés, le bourgmestre autorise l’ouverture de la Foire ce midi », a annoncé la police. Les forains ont également été consultés. Si les prévisions météo se maintiennent, le Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL), qui se tient sous un chapiteau place Cathédrale, pourra également ouvrir. Une nouvelle évaluation aura lieu à 16h00.

Une cinquantaine d’interventions en Brabant wallon

Une cinquantaine d’interventions ont eu lieu jeudi matin dans le Brabant wallon, essentiellement dans les entités de Jodoigne, Tubize et Wavre, a-t-on appris auprès de la zone de secours brabançonne wallonne.

Les pompiers des différentes zones du Brabant sont mobilisés depuis jeudi à l’aube. Des tuiles se sont détachées de plusieurs toitures dans la région de Tubize. Dans le secteur est brabançon de Jodoigne, ce sont surtout des arbres et branchages qui encombrent les voiries. L’entité de Wavre a également été touchée par de fortes rafales de vent, notamment au niveau de câbles électriques.

Quelque 220 interventions en province de Luxembourg

Quelque 220 interventions liées au passage de la tempête ont été enregistrées jeudi en province de Luxembourg, a-t-on indiqué en début de soirée auprès du dispatching arlonnais de la zone de secours.

La tempête Ciarán a mobilisé les secouristes luxembourgeois sur l’ensemble du territoire provincial, durant toute la journée de jeudi. Le dégagement d’arbres obstruant les voiries et de branchages dans les câbles électriques a constitué l’essentiel des missions effectuées. Une dizaine d’interventions ont concerné des tuiles envolées et autres dégâts de toitures. Les pompiers ont notamment procédé au bâchage du toit d’une maison en cours de rénovation. En province de Luxembourg, aucune personne n’a été blessée jeudi en raison de la tempête.

La situation à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles ont clôturé, jeudi vers 17h00, 85 interventions pour des dégâts liés à la tempête, a déclaré leur porte-parole, Walter Derieuw. Une quinzaine de missions sont toujours en cours et 180 demandes d’intervention sont sur liste d’attente, a-t-il précisé, ce qui ne veut pas dire que toutes ces demandes nécessiteront un déplacement des pompiers.

Le porte-parole a encore indiqué que le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de Bruxelles s’approche des 600 interventions menées aujourd’hui, comprenant des interventions « ordinaires » et d’autres liées à la tempête, c’est-à-dire presque deux fois plus qu’une journée habituelle.

À la suite des fortes rafales de vent, les pompiers ont été appelés essentiellement pour des arbres arrachés et des branches tombées sur la voie publique, mais aussi par exemple pour des morceaux de balcon tombés de plusieurs étages et des bâches de chantier qui se sont partiellement détachées.

La situation en Flandre

Outre les deux décès mentionnés plus haut, la Flandre fait face à de nombreux dégâts sur son territoire.

Anvers

La zone de secours d’Anvers a dépassé le cap des 100 appels en lien avec la tempête, a-t-elle annoncé jeudi peu après midi. La zone de Flandre orientale a, elle, atteint presque le double de ce chiffre.

Le corps de pompiers anversois demande que les signalements non-urgents soient effectués via le formulaire électronique 1722.be. « De cette manière, tout entre immédiatement dans notre système et nous pouvons aider les gens le plus rapidement possible. » Les principales interventions concernent la pose de sacs de sable visant à empêcher des objets de s’envoler et la coupe d’arbres tombés.

La zone de secours Taxandria, qui couvre la Campine, a, elle, enregistré environ 25 appels. La zone Rivierenland, responsable de la région autour de Malines a reçu 105 appels, notamment pour le toit d’un bâtiment commercial arraché à Lierre. Les zoos d’Anvers et de Planckendael ont également annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils garderaient porte close. Le spectacle lumineux « Dragons & Unicorns » organisé jeudi soir par le second est donc annulé, les détenteurs d’un ticket peuvent choisir une autre date.

Flandre orientale

En Flandre orientale, la majeure partie des interventions concernent aussi la chute d’arbres. La zone Centrum, en charge des alentours de Gand, a reçu 104 appels dont la majorité concernaient Gand, Deize et Melle. La zone de secours des Ardennes flamandes a enregistré environ 70 appels alors que celle de Waasland a fait état de 42 interventions.

Limbourg

Le Limbourg n’est pas en reste avec 70 signalements chacune pour les zones du Limbourg oriental et du Limbourg Sud-Ouest. La zone Limbourg Nord en a enregistré environ 40. Encore une fois, la majeure partie des appels concernent des arbres tombés et des éléments à sécuriser, tels que des échafaudages.

Brabant flamand

Dans le Brabant flamand, plusieurs dizaines d’appels ont également été reçus. Deux arbres sont notamment tombés sur des lignes électriques à Buizingen et Halle, provoquant des coupures de courant momentanées. Une jeune fille de 15 ans a aussi été légèrement blessée par une planche qui s’était envolée.

Flandre occidentale

Enfin, en Flandre occidentale, les pompiers du Westhoek ont réalisé plus de 175 interventions en raison de la tempête, principalement des arbres et des objets tombés sur les routes, mais aussi des toitures envolées. À Oostdunkerque, une partie de la façade d’un centre de soutien aux enfants et aux jeunes porteurs d’un handicap a également été soufflée. Les services de secours de Bruges ont, eux, reçus une trentaine d’appels, entre autres pour un arbre tombé sur un complexe sportif.

Lire aussi | La barre du 1,5 degré de réchauffement atteinte plus tôt que prévue

Le bilan à l’étranger

En Europe, on compte 5 morts à cause de chutes d’arbre. En plus d’une victime dans un parc de Gand en Belgique, on dénombre une deuxième en plein centre de Madrid, un chauffeur routier en France, une quadragénaire en Allemagne et un cinquième mort aux Pays-Bas. Le passage de la tempête en France a fait également 16 blessés, dont un grièvement atteint recensé à Roubaix et 7 sapeurs-pompiers, selon un bilan communiqué du ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin.

Par ailleurs, environ 1,2 million de foyers français ont été privés d’électricité dont 780.000 en Bretagne (Ouest). Du côté des Pays-Bas, à l’aéroport de Schiphol-Amsterdam, environ 200 vols ont été annulés.