La neige touche la Belgique: alerte jaune aux conditions glissantes jusqu’à jeudi

La neige fait son grand retour en Belgique. L’IRM a lancé une alerte jaune aux conditions glissantes. À part la Côte, aucune région du pays n’y échappera.

De nombreuses régions du pays sont touchées par la neige depuis ce mecredi après-midi. La perturbation neigeuse devrait se poursuivre dans la nuit, avant d’à nouveau toucher certaines provinces jeudi.

L’Institut royal météorologique (IRM) a donc lancé plusieurs alertes, mercredi en fin d’après-midi. Une jaune à la pluie, pour la quasi-totalité du territoire à l’exception des provinces de Flandres orientale et occidentale, et une autre pour les conditions glissantes. Toutes deux sont déjà en cours et prendront fin jeudi après-midi.

Concernant la pluie, l’alerte jaune est en vigueur jusqu’à 13h jeudi. D’ici là, des chutes de neige, neige fondante et pluies s’alterneront avec des cumuls totaux de 25 à 40mm sur 24 heures. En province de Luxembourg, la neige tombée en journée va temporairement fondre et ensuite, il pleuvra abondamment. Des cumuls de 30 à 40mm sont prévus en 24 heures.

Alerte orange à Liège

Qui dit pluies, neige et températures basses voire négatives, dit conditions glissantes. À part la Côte, aucune région du pays n’y échappera. Toutes les provinces sont en alerte jaune depuis ce mercredi 17h jusqu’à jeudi, matin pour le nord du pays, après-midi pour le sud. La province de Liège connaitra également une alerte orange du petit matin jeudi à la mi-journée.

La neige devrait recouvrir de son poudreux manteau blanc le centre de la Wallonie, Bruxelles et une grande partie de la Flandre. En beaucoup d’endroits, l’IRM prévoit entre 1 et 5 cm de neige, voire un peu plus localement. À la Côte par contre, pas de flocon en prévision.