Chutes de neige: la perturbation quitte la Belgique, l’alerte jaune aux conditions glissantes prolongée

La Belgique est touchée par des chutes de neige depuis mercredi soir, causant d’importantes perturbations dans les transports publics. La perturbation neigeuse devrait quitter le pays ce jeudi en fin de journée.

Après d’importantes précipitations ces dernières 24 heures, la neige continuera de tomber jeudi après-midi. La zone de précipitations hivernales se déplacera sur la moitié Est de la Belgique. Graduellement, elle rejoindra finalement l’Allemagne. Une accumulation de quelques centimètres de neige reste possible, surtout dans l’est et le sud-est, selon les dernières prévisions de l’IRM.

À partir de la mer du Nord des éclaircies apparaîtront, mais quelques averses hivernales resteront possibles. Les maxima sont déjà atteints au sud du sillon Sambre et Meuse et les températures descendront vers +1 degré en Lorraine Belge et -2 degrés en Haute Ardenne. En Basse et Moyenne Belgique les maxima varieront entre 0 ou +1 degré au Limbourg et +5 degrés au littoral.

Jeudi soir et dans la nuit, il fera graduellement sec avec parfois de larges éclaircies. Dans l’est et le sud, il y aura un risque de brouillard et de nuages bas. Les minima seront autour de -2 degrés dans la partie centrale du pays et +2 degrés au littoral.

Alerte jaune aux conditions glissantes prolongée

L’alerte jaune aux conditions glissantes émise par l’Institut royal météorologique (IRM) pour l’ensemble des provinces a été prolongée jeudi après-midi jusqu’à 13h00 vendredi.

L’IRM prévoit des gelées presque généralisées dans la soirée, puis dans la nuit. « Les précipitations de mercredi et de jeudi continueront à garder les routes humides et des plaques de glace et de neige se formeront », avertit l’institut. Une averse hivernale est en outre encore possible localement, ajoute l’IRM.

Quelques voiries inondées en Wallonie

La mobilité sur le réseau routier wallon est actuellement assurée, malgré quelques difficultés localisées dues à des voiries inondées, a indiqué jeudi la Cellule d’action routière (CAR) dans une mise à jour partagée à 16h00.

La situation sur le réseau routier wallon continue de faire l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. « Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales », assure la Cellule d’action routière.

La CAR recommande encore une fois aux usagers de rester prudents s’ils doivent emprunter le réseau routier cette nuit et demain/vendredi matin.

Le réseau Tec perturbé dans plusieurs régions

La plupart des lignes de bus dans la zone Liège-Verviers sont supprimées jeudi en raison des conditions hivernales, pouvait-on lire en fin de matinée sur le site du Tec. Le trafic est perturbé dans toute la Wallonie.

Le Tec a activé son plan intempéries dans les provinces wallonnes en raison des conditions météorologiques et des chutes de neige. Vers midi, la quasi-totalité des lignes étaient supprimées à Liège-Verviers en attendant l’amélioration des conditions météo.

Le Brabant wallon, Charleroi, Mons-Borinage, le Centre, le Hainaut occidental, la province de Namur et celle de Luxembourg sont également touchés par quelques suppressions de lignes et de très nombreuses déviations.

Le Tec invite les voyageurs à suivre les potentielles perturbations sur leur ligne grâce au plan intempéries de leur région, régulièrement réévalué durant la journée. Il est disponible sur le site internet de l’opérateur.

Des retards et des vols annulés à Brussels Airport

Les chutes de neige ont également provoqué des perturbations à l’aéroport de Zaventem jeudi matin. La plupart des vols enregistraient des retards, certains allant jusqu’à une heure, et cinq vols ont été annulés, selon Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de l’aéroport.

Les retards sont liés au dégivrage des avions avant qu’ils puissent décoller. « Il faut traiter chaque appareil. Cela prend au moins vingt minutes par avion », précise la porte-parole. Les pistes doivent également être traitées ou déneigées.

Brussels Airport conseille aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de partir pour l’aéroport et de partir suffisamment à l’avance au vu des conditions climatiques sur les routes.

Treize cours d’eau wallons placés en alerte de crue

Gorgés de pluie et de neige depuis la veille, de très nombreux cours d’eau wallons ont été placés jeudi en phase d’alerte ou de pré-alerte de crue. Les seuils d’alerte ont été franchis pour 13 fleuves et rivières, tandis qu’une vingtaine d’autres étaient surveillés de près pour des risques d’inondations locales sans gravité.

Les débits ont fortement augmenté dans la nuit pour 13 cours d’eau: la Chiers, l’Our, l’Amblève, l’Ourthe Inférieure, Moyenne et Supérieure, le Viroin, la Haute Meuse et la Meuse Moyenne, l’Eau d’heure, l’Eau Noire, la Haute Lesse, la Lhomme et leurs affluents. La prudence est donc « primordiale » à leurs abords, car ces cours d’eau pourraient sortir de leur lit et occasionner des inondations touchant riverains et infrastructures. Une vingtaine de fleuves et rivières se rapprochent également de la crue mais restent en pré-alerte pour le moment. C’est notamment le cas de la Vesdre dans l’est de la Belgique, de la Senne, de l’Escaut, de la Semois ou encore de la Sambre.

La police namuroise a d’ailleurs signalé que la Sambre et la Meuse débordaient « à plusieurs endroits ». Plusieurs halages sont par conséquent interdits à la circulation, automobile comme piétonne. Les forces de l’ordre rappellent de ne pas franchir les rubalises disposées pour en condamner l’accès pour des raisons de sécurité et invitent les personnes stationnées à ces endroits à déplacer au plus vite leur véhicule.