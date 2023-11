La Belgique rate l’échéance européenne du plan climat

La Belgique n’a pas pu remettre de plan climat à l’Europe dans les délais impartis, déplore la Coalition Climat. Celle-ci appelle le gouvernement flamand à adopter rapidement un plan qui réponde pleinement aux objectifs européens.

Les Etats membres de l’Union européenne devaient présenter une version actualisée de leur plan climat pour la période comprise entre 2021 et 2030, reprenant notamment une stratégie visant à réduire les émissions de CO2.

L’Europe tablait sur un recul de 55% alors que la Belgique souhaitait s’engager pour 47%. La Flandre, cependant, n’entend pas aller plus loin que 40%. La Belgique avait jusqu’au 3 novembre pour s’exécuter auprès de la Commission européenne, mais une réunion entre cabinets des ministres compétents la semaine dernière n’a rien donné.

« Le manque d’ambition actuel du gouvernement flamand est néfaste tant pour le portefeuille des ménages que pour le climat. L’ensemble des citoyens belges, y compris flamands, paieront doublement la facture liée à ce blocage. D’une part, en absence de mesures pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles, les factures vont rester plus élevées. D’autre part, les émissions excédentaires vont devoir être payées en achetant des crédits carbones aux pays qui font mieux que nous », regrette la Coalition Climat.

Celle-ci organise une Marche Climat dimanche 3 décembre à Bruxelles. La ministre flamande de l’Energie a avancé vendredi sur Radio 1 qu’actuellement à peine six Etats membres répondaient aux objectifs. Elle se demande si l’Europe va bel et bien infliger des sanctions en 2030 et estime que la Belgique devrait tout de même présenter la mouture actuelle du plan. « Déposons ce que nous avons et entamons des discussions avec l’Europe. Nous verrons bien ce qu’elle dira, mais ne laissons pas encore traîner toute cette histoire pendant des mois. »