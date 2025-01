Intempéries: plusieurs cours d’eau wallons en pré-alerte de crue, le numéro 1722 activé

La Cellule d’Expertise régionale wallonne a signalé plusieurs cours d’eau en pré-alerte de crue en raison des fortes pluies tombées au cours des dernières 24 heures.

Une Cellule d’Expertise régionale a été convoquée à la suite des pluies abondantes tombées ces dernières 24 heures en Wallonie, annonce le SPW dans un communiqué lundi.

Une alerte de crue sur la Senne et ses affluents a ainsi été émise dimanche soir et est maintenue jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, une tendance à la décrue est attendue dans les prochaines heures.

D’autres cours d’eau et affluents sont pour leur part actuellement en phase de pré-alerte. Il s’agit de l’Escaut, de l’Ourthe inférieure et de ses affluents, de l’Amblève et de ses affluents, de la Mehaigne et de ses affluents, de la Basse Lesse et de ses affluents, du Viroin et de ses affluents, de la Chiers et de ses affluents, de la Haute Semois et de ses affluents, et, enfin, de la Dyle et de ses affluents. Les niveaux de ceux-ci pourraient continuer à augmenter progressivement sans pour autant dépasser les seuils d’alerte, note la Cellule d’Expertise.

La vigilance est de mise sur l’ensemble des cours d’eau. Une réévaluation de la situation sera réalisée selon les conditions météorologiques.

Concernant les barrages de l’Est (Eupen, Gileppe), les réserves d’empotement permettent d’absorber les pluies. À l’Ouest (Ry de Rome et Eau d’Heure), les réserves d’empotement sont confortables. Il en va de même pour les barrages de Bütgenbach et de Robertville.

De nouvelles averses attendues lundi, le 1722 activé

Selon les prévisions de l’IRM, des cumuls de précipitations entre 25 et 35 millimètres (localement) sont encore possibles ce lundi dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Compte-tenu des pluies déjà tombées dimanche, le cumul total des précipitations sur les dernières 48 heures pourrait localement atteindre les 50 à 70 mm dans ces provinces, rappelle le SPW. Il faudra aussi craindre ce lundi après-midi des rafales de vent comprises entre 80 et 90km/h, voire plus très localement.

Le 1722 a par ailleurs été activé pour risque de tempête ou d’inondation. Les citoyens sont invités à composer le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers en cas de dommages causés par la tempête ou de dégâts des eaux. Outre ce numéro spécial, le service public recommande à la population d’introduire une demande d’assistance par le biais du guichet électronique (1722.be), ce dernier étant « le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations dans lesquelles aucune vie n’est en danger ». Le numéro 112 n’est, lui, à utiliser qu’en cas d’urgence, insiste le SPF Intérieur.

Les prochains jours, de mardi à jeudi, devraient aussi être concernés par de nouvelles perturbations, certaines pouvant revêtir un caractère hivernal sur les hauteurs du pays.

Il est conseillé de protéger les habitations (sacs de sable, planches…) en sécurisant tout objet extérieur (mobilier de jardin ou autre) pouvant être emporté par l’eau ou par le vent, ou encore en dégageant les avaloirs, gouttières et caniveaux. Les activités à proximité des rivières et en forêt sont par ailleurs fortement déconseillées durant les prochains jours.