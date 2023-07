Canaries: plus de 4.000 personnes évacuées à La Palma en raison de feux de forêt

Quelque 4.250 habitants ont été évacués des villages de Puntagorda et Tijarafe, au nord-ouest de l’île de La Palma aux Canaries, en raison de violents incendies en cours depuis samedi. Les feux de forêt ont déjà détruit une superficie équivalente à 6.500 terrains de football. Les conditions météorologiques se sont toutefois améliorées dimanche, selon les autorités.

Au total, au moins 4.700 hectares de forêt sont déjà partis en fumée depuis samedi matin, rapporte le média espagnol RTVE.

Au moins onze habitations ont été totalement détruites par les flammes.

Selon les informations officielles, l’incendie est combattu par environ 300 pompiers, soutenus par onze avions et hélicoptères de lutte contre les incendies.

Les conditions météorologiques sont toutefois plus favorables à la lutte contre l’incendie dimanche, selon un porte-parole des autorités locales. L’humidité de l’air est en effet nettement plus élevée et les températures sont quant à elles plus basses que la veille.

En septembre 2021, plus de 7.000 personnes avaient été évacuées de l’île, après l’éruption du volcan Cumbre Vieja. Au plus fort de l’épisode, le volcan avait craché des milliers de litres de lave, produisant des coulées bouillonnantes le long de la montagne.