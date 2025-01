140.000 incendies en Amazonie en 2024, une augmentation de 42% en un an

Les images satellites ont recensé 140.328 incendies en 2024, un record en 17 ans. Seule éclaircie au tableau, la superficie de la déforestation est plus faible.

La forêt de l’Amazonie brésilienne a connu en 2024 un nombre d’incendies record depuis 17 ans, ont indiqué les autorités mercredi, au sortir de plusieurs mois d’une sécheresse prolongée.

Selon l’Institut national de recherche spatiale (INPE) brésilien, les images satellites y ont détecté 140.328 incendies en 2024, soit 42% de plus qu’en 2023 (98.634 enregistrés), et un record depuis 2007 (186.463). Mais la superficie totale ayant souffert de la déforestation pourrait être la plus faible depuis des années.

Début novembre, l’INPE avait indiqué que la déforestation dans la région entre fin août 2023 et fin août 2024 avait chuté de plus de 30%, et était à son niveau le plus bas depuis neuf ans.