Vers une grève chez BNP Paribas Fortis? Les syndicats montent au créneau face à l’échec des négociations

La colère monte dans les rangs syndicaux de BNP Paribas Fortis en raison du souhait de la banque d’externaliser une partie de ses activités.

Un conflit social « sérieux » est sur le point d’éclater chez BNP Paribas Fortis et des actions sont probables dans les prochaines semaines, ont averti vendredi les syndicats. La grogne sociale fait suite à l’annonce d’un projet d’externaliser une partie des activités du service clientèle de la banque. Les syndicats avaient lancé un ultimatum à la direction de la banque, lui donnant jusqu’à ce vendredi pour revenir sur sa décision.

La banque BNP Paribas Fortis a annoncé fin janvier son souhait d’externaliser une partie des activités et du personnel de son « Client Service Center » et de les intégrer, dès 2026, dans une entité spécifique belge au sein de la société Accenture. Au total, plus de 500 travailleurs sont concernés.

Selon la banque, le cabinet de conseil dispose de solutions technologiques internes qui répondent aux défis auxquels BNP Paribas Fortis est confrontée, tels que la complexité accrue due aux réglementations supplémentaires.

L’ultimatum fixé par les syndicats n’étant pas parvenu à faire infléchir la direction, les syndicats menacent de prochaines actions. « L’indignation est très forte. La direction ne semble pas réaliser qu’on est à la veille d’un grave conflit social« , souligne Elke Maes, de l’ACV Puls.