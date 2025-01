Le site appartiendra désormais au promoteur immobilier Warhouses De Pauw pour se muer en centre de distribution urbain.

Le groupe immobilier coté en bourse WDP (Warhouses De Pauw) acquiert l’ancien site Renault à Vilvorde pour 100 millions d’euros. Le groupe voit dans ce site de 1,2 kilomètre de long un «potentiel de redéveloppement unique», a-t-il annoncé vendredi matin dans un communiqué de presse. Bien que le constructeur automobile Renault ait fermé son usine de Vilvorde en 1997, le site est toujours connu sous le nom de «site Renault». WDP achète le terrain à Alcopa. Les baux et activités en cours sur le site seront maintenus.

Le site de 19 hectares, situé en partie sous le viaduc de Vilvorde, «offre un potentiel unique de redéveloppement à long terme dans une région où des terrains de cette taille ne sont pas disponibles», indique WDP. Kristof De Witte, directeur national, parle d’une «occasion unique pour la ville de Vilvorde et WDP de transformer ce patrimoine industriel en un centre de distribution urbain innovant et tourné vers l’avenir, qui va au-delà de la destination industrielle ou logistique classique». Ce faisant, il y aurait de la place pour «une combinaison de fonctions», telles que les PME et l’industrie manufacturière. Pour WDP, le site offre un rendement initial net d’environ 7%.