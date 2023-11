Un outil interactif pour mieux comprendre le budget fédéral

Bosa, le service public fédéral Stratégie & Appui, lance un nouvel outil interactif en présence de la secrétaire d’Etat au Budget Alexia Bertrand. L’objectif de cet outil est de simplifier et de rendre plus accessible la compréhension du budget fédéral. En quelques clics, il est désormais possible de comprendre le calcul des recettes et des dépenses à moyen terme.

Le tableau interactif proposé par Bosa se compose de deux grands tableaux : l’un pour les recettes, l’autre pour les dépenses. Ceux-ci sont décomposés en plusieurs sous-catégories, permettant de découper le budget selon les secteurs. Il est ainsi possible de découvrir que les recettes fiscales représentent près de deux tiers des recettes globales ou que les pensions composent près de la moitié du montant consacré à la sécurité sociale. Des informations complémentaires ainsi que des liens externes sont prévus pour expliquer ce que représente chaque catégorie. Le tableau global, qui montre actuellement les chiffres prévus pour 2024, dévoile que le gouvernement fédéral doit trouver 17,4 milliards d’euros pour que le prochain budget soit à l’équilibre.

Education financière

« Ce projet initié par ma prédécesseure Eva De Bleeker et mis en place par les équipes de Bosa présente le budget fédéral de manière pédagogue et créative », se félicite la secrétaire d’État Alexia Bertrand. « Le budget peut sembler être une matière aride, mais c’est fondamental. Je crois à l’éducation financière et je me rends compte en allant dans les écoles que beaucoup n’ont pas une compréhension de la matière financière de base. Il est donc important d’éduquer et de montrer de façon claire et accessible ce que représente un budget fédéral ».

Alexia Bertrand espère que ce site permettra d’aider à mieux appréhender les défis qui attendent le gouvernement fédéral à l’avenir, notamment en termes de dépenses de sécurité sociale et de pensions. « Tout le monde peut ainsi voir où va l’argent qu’on donne à l’État fédéral. On veut être transparent sur ce qui est financé et comment c’est financé. C’est important de bien expliquer cela pour voir quels efforts sont nécessaires et ceux qui ont déjà été menés par le fédéral malgré les récentes crises », explique la libérale.

« Par exemple, au niveau des pensions, on est passé de 65 à 68,9 milliards d’euros entre 2022 et 2023. Et cela risque de grimper à 80 milliards en 2028. Cela confirme que des réformes sont nécessaires. Cela ne veut pas dire qu’il faut toucher aux montants, mais plutôt réfléchir à des pistes pour rendre le système plus pérenne », préconise la secrétaire d’État.

« Le problème budgétaire de la Belgique ne se résoudra pas en un claquement de doigts, cela ne se fera pas en un ou deux ans. Il faudra mener des réformes. » Cette présentation interactive du budget fédéral doit également permettre d’expliquer que l’État belge ne peut plus faire « grandir sa dette », estime Alexia Bertrand.

Intérêts de 15 milliards d’euros

« Quand je leur explique, les jeunes comprennent la nécessité de l’équilibre budgétaire. Une phrase marque les esprits : emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. C’est le cas ici aussi. Les intérêts payés par l’État sont aujourd’hui de 10,3 milliards d’euros, mais ils sont annoncés à 15 milliards l’année suivante. Il faut donc trouver des solutions », estime-t-elle.

Le site, actuellement disponible sur le portail de Bosa, sera prochainement accessible en version mobile. Il sera mis à jour « dès que chaque budget et adaptation de budget sera voté à la Chambre », confirme Bosa. Les précédentes données seront aussi disponibles dans une prochaine mise à jour du site.