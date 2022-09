Test Achats demande des mesures structurelles pour la hausse des prix de l’énergie

Test Achats accueille favorablement les mesures annoncées par le gouvernement vendredi pour aider particuliers et entreprises à faire face à la hausse des prix de l’énergie. L’organisation de défense des consommateurs demande cependant la mise en place de mesures structurelles.

Le gouvernement a annoncé divers soutiens financiers qui seront déployés en novembre et en décembre, notamment. Test Achats voit ces nouveaux « cadeaux » d’un bon oeil, mais rappelle qu’elle plaide depuis un an pour des mesures structurelles. « De plus en plus de consommateurs sont confrontés à des factures d’acompte dépassant largement le seuil de tolérance », commente l’organisation.

Celle-ci plaide pour l’extension du tarif social en même temps que la pérennisation du système à long terme, financé par d’éventuels nouveaux revenus issus des surprofits. Elle demande également de réduire les paramètres d’indexation. Les autorités doivent contraindre les fournisseurs à indexer leurs tarifs mensuellement, et à expliquer clairement aux consommateurs quel paramètre est utilisé pour leur contrat. La facture énergétique doit également être plus lisible et Test Achats espère un « nettoyage de certaines taxes, redevances et autres cotisations. »