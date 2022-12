Pourquoi votre salaire augmentera de (minimum) 600 euros nets par an

Le salaire mensuel nets des Belges, tant dans le privé que dans le secteur public, augmentera au minimum de 50 euros à partir du 1er janvier, et donc de 600 euros nets par an, en raison de l’adaptation des barèmes fiscaux et des calculs d’imposition du précompte professionnel, selon les calculs du prestataire de services RH SD Worx.

La formule clé des nouvelles tranches d’imposition s’explique par l’indexation annuelle et l’adaptation des taux d’imposition du précompte professionnel sur le salaire.

L’inflation très élevée a entraîné une indexation automatique des salaires par secteur, mais aussi une indexation plus élevée des taux d’imposition. Une plus grande partie du salaire se retrouve alors dans une tranche d’imposition inférieure, ce qui se traduit par un salaire net plus élevé.

En comparaison, il y a deux ans, il n’était question d’une hausse en moyenne que de cinq euros par mois ou 60 euros par an. L’année dernière, c’était environ 240 euros par an. Cette augmentation, qui diffère selon la situation familiale, est toujours sans compter l‘indexation automatique des salaires des secteurs.

Salaire: une augmentation de 11% pour un demi-million d’employés

Plus de 500.000 employés bénéficieront d’une augmentation de salaire de 11,08% au 1er janvier, selon un calcul du prestataire de services RH Acerta.

Le salaire des plus de 500.000 Belges qui sont rémunérés selon la commission paritaire pour employés (CP 200) est adapté à l’évolution du coût de la vie à chaque début d’année.

L’indexation des salaires à partir du 1er janvier 2023 est historiquement élevée. En comparaison, au 1er janvier 2022, l’indexation salariale des employés du privé s’élevait à 3,58%. Depuis l’introduction de l’indexation annuelle en janvier, 11,08% est le taux le plus élevé dans le secteur.

Outre la CP 200, d’autres secteurs possèdent un système d’indexation qui prévoit une adaptation annuelle des salaires à l’inflation en début d’année. Les travailleurs de l’industrie alimentaire (10,96%), du transport routier et logistique pour compte de tiers (10,96%), de l’horeca (10,964%), du commerce alimentaire (11,08%), des assurances (11,1905%) et de la gestion d’immeubles et des agents immobiliers (11,08%) par exemple peuvent aussi s’attendre à une adaptation de leur salaire à l’inflation le 1er janvier.