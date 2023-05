Depuis plusieurs semaines, l’essence est devenue plus chère que le Diesel, inversant la tendance de ces derniers mois. Un début de renversement, dû notamment à une augmentation de la demande aux États-Unis, qui pourrait toutefois ne pas durer.

Vendue au prix maximum de 1,786€/litre, l'essence E10 est désormais plus chère que le Diesel (1,740€/litre). "Il y a une demande d'essence plus importante aux États-Unis pour le moment, ce qui fait grimper les prix", explique Jean-Benoît Schrans responsable de la communication d'Energia, la fédération belge des entreprises fournisseurs d'énergie. Cependant, selon lui, il est encore trop tôt pour parler d'une inversion de la tendance des prix entre les deux types de carburants. Il ne s'agit ici que d'une fluctuation passagère et normale.

Outre les variations liées à l'offre et la demande, le prix du carburant peut également être influencé par des facteurs géopolitiques ou financiers, comme par exemple le taux de change entre l'euro et le dollar. Ces éléments influent sur le prix ex-raffinerie (c'est-à-dire le prix d'achat par les distributeurs) du produit. "Ici, c'est ce prix qui augmente légèrement et cela se répercute dans les pompes à essences", commente Jean-Benoît Schrans.

Les autres composantes du prix du carburant sont fixées par l'État. Parmi ces dernières, la marge et les coûts de distribution. C'est la partie du prix qui servira à rémunérer les distributeurs d'énergie. Elle est fixée par le service public fédéral économie (SPF économie) et représente 10 à 12% du prix du carburant. L'état prélève également des cotisations, notamment l'"Aperta" qui vise à assurer un approvisionnement constant en établissant des stocks de pétrole. Enfin, l'État prélève des accises à hauteur de 40% du prix du carburant à la pompe.

A cela s'ajoute là taxe sur la valeur ajoutée, qui est de 21% en Belgique. Ainsi, la part du prix du carburant prélevée par l'État représente environ la moitié du prix à la pompe.