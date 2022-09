Pellicule et appareil jetable en pénurie : entre effet de mode et problème d’approvisionnement

La photographie argentique connaît un renouveau depuis plusieurs années. L’Europe connaît toutefois une sévère pénurie de pellicule photo couleur et d’appareil jetable. Il faut attendre des semaines pour que les stocks arrivent, avec des prix qui augmentent dans le commerce comme en occasion.

Depuis quelques années, la photographie argentique revient à la mode. Longtemps rangés au placard au profit des appareils numérique, la pellicule et les appareils argentiques sont désormais extrêmement demandés, notamment par les photographes amateurs. « Je pense que c’est le côté authentique qui plaît tant aux jeunes, explique Sylvain Crasset, photographe professionnel. Cela s’apparente au retour du vinyle. Il y a un véritable plaisir à avoir un nombre limité de photos à prendre et d’aller ensuite les faire développer. » La photo argentique est toutefois victime de son succès, et il est désormais difficile de se procurer du matériel en magasin.

Des problèmes d’approvisionnement

C’est l’Europe dans son ensemble qui est touchée par une pénurie de pellicule photo couleur et d’appareil jetable. La majeure partie de la production provient d’Asie pour Fuji et des États-Unis pour Kodak – les deux principales marques au niveau de l’argentique. Le problème se situerait au niveau des matières premières et du transport.

« On avait déjà des problèmes d’approvisionnement avant la guerre en Ukraine et le Covid, ce ne sont donc pas les raisons qui justifient cette pénurie, explique Mathieu, gérant du Laboriver à Bruxelles. Il y a 20 ans, si on demandait 1000 films, on en recevait 1000. Aujourd’hui, on récupère des stocks au compte-gouttes. On doit multiplier les fournisseurs et chercher à droite à gauche pour récupérer des produits. »

La ruée vers les stocks

La demande pour l’argentique étant supérieure à l’offre, beaucoup d’acheteurs ne trouvent plus leur bonheur en magasin. Il faut dès lors attendre plusieurs semaines pour voir arriver de nouveaux stocks, les commerçants ayant des centaines de commandes de prévues sans savoir quand elles arriveront exactement. Et lorsque les produits rentrent en rayon, il ne faut pas perdre une minute.

« J’ai demandé au vendeur d’un magasin d’une grande chaîne du multimédia s’il leur restait des appareils jetables de la marque Kodak, raconte Tatiana, étudiante amatrice de photographie. Il m’a dit qu’ils avaient reçu un nouvel arrivage dans la matinée. Malheureusement, un homme arrivé plus tôt avait déjà acheté l’entièreté du stock. Heureusement, il restait des Fuji. »

Certains photographes amateurs ou professionnels se montrent prévoyants en achetant en grande quantité pour ne pas manquer. D’autres cherchent simplement à faire de la spéculation, pour revendre le matériel à des prix plus élevés. Certains magasins rationnent désormais les ventes pour éviter que tous les stocks ne soient achetés par une poignée d’individus. « On vend désormais à l’unité, explique la gérante de Photo Piron à Namur. On refuse désormais de vendre en grande quantité à des acheteurs qu’on ne connaît pas. »

Des prix qui grimpent en flèche

Face à l’augmentation de la demande, les grandes marques cherchent à augmenter leur production. De nouvelles usines sont créées, de nouveaux techniciens sont formés, et investir dans des machines de production souvent très anciennes est coûteux. Les frais de production augmentent dès lors considérablement, et cela se ressent au moment de passer à la caisse. Les prix auraient augmenté de près de 50% en quelques années.

Certains amateurs cherchent dès lors à se tourner vers du matériel d’occasion, mais les revendeurs ont aussi augmenté leur prix suite à la demande grandissante. « Il y a des prix complètement fous sur le marché de l’occasion, explique Sylvain Crasset. Mon premier appareil argentique a doublé son prix en quelques années. Certaines personnes ont dans leur grenier de vieux appareils argentiques qui appartenaient à leurs grands-parents, et qui valent aujourd’hui plusieurs milliers d’euros. »

Si la pratique de la photographie argentique est désormais handicapée par ces soucis de pénurie, les diverses témoins interrogés s’accordent pour dire que le retour de l’argentique ne sera pas qu’éphémère. Il est à noter pour les amateurs que si les pellicules photos couleur restent des denrées rares, les films en noir et blanc sont quant à eux encore facilement trouvables dans le commerce.