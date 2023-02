Après une année 2022 marquée par une inflation record, les produits de consommation ont fortement augmenté. Test Achats a mesuré l’impact de l’inflation sur 3000 produits dans sept chaînes de supermarchés.

Chaque mois, Test Achats affirme analyser l’évolution des prix en supermarché sur base de son panier composé de plus de 3000 produits, avec une attention particulière sur les marques distributeurs, dans 7 chaînes de supermarchés. Par rapport à l’année dernière, les prix des produits dans les supermarchés ont augmenté de 18,56%, annonce l’organisation dans un communiqué.

En décembre, l’organisation enregistrait un taux d’inflation de près de 20%. « Nous sommes heureux de constater que le pic de la hausse des prix en supermarché ait été atteint”, déclare Julie Frère, porte-parole de Test Achats. “Mais il est clair que cette crise est loin d’être terminée. (…) De nombreux consommateurs doivent encore économiser pour joindre les deux bouts. »

En comparaison avec janvier 2022, une famille moyenne de deux personnes doit aujourd’hui dépenser 503 euros par mois au supermarché, calcule l’association de protection des consommateurs. C’est 79 euros de plus qu’il y a un an.

Les produits qui ont le plus augmenté

Quels produits ont connu la plus forte augmentation ? Dans le top 3, on retrouve les frites surgelées, des produits en papier (papier absorbant, papier hygiénique) et les poulets à rôtir.

Pour d’autres produits, l’inflation semble avoir atteint un plafond : les spaghettis, le papier aluminium et l’huile de friture qui figuraient dans le top 5 les mois précédents, reculent légèrement dans la liste. Même tendance au niveau des produits laitiers, qui sont en moyenne 25% plus chers que l’année dernière, contre 27% d’inflation le mois dernier. Cette diminution est observée, par exemple, dans le fromage jeune (de 41% à 38%), le beurre (de 38% à 30%) et le lait demi-écrémé (de 30% à 28%). Test Achats précise cepdendant que certains produits n’ont pas encore atteint leur pic. C’est le cas des plats cuisinés, comme les lasagnes (+28%).

La viande a quant à elle augmenté de 18,4%, une hausse qui s’explique principalement par l’augmentation de prix faisant suite à la grippe aviaire. Les gaufres au sucre entrent dans le top 20, probablement à cause du prix de revient plus élevé des matières premières telles que les œufs et la farine.