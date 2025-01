L’investisseur belge est féru d’entreprises technologiques: dans le top 2 européen

Juste derrière la Suisse, les investisseurs belges détiennent le deuxième plus grand pourcentage d’entreprises technologiques dans leurs portefeuilles en Europe.

Les investisseurs belges détiennent le deuxième plus grand pourcentage d’entreprises technologiques dans leurs portefeuilles en Europe, ressort-il d’une nouvelle étude de l’Office européen des brevets (OEB) publiée. En première position figure la Suisse.

Selon cette nouvelle étude, pas moins de 88% des investisseurs européens ont des portefeuilles comprenant des entreprises brevetées. Et 8% d’entre eux détiennent des portefeuilles dont plus de la moitié des entreprises sont brevetées, signe d’un engagement particulièrement fort à l’égard des start-ups qui déposent des brevets, pointe l’OEB.

La Belgique affiche le deuxième Technology Investor Score (TIS) moyen le plus élevé. Ce qui reflète un paysage de financement où les investisseurs ont une plus grande participation dans les entreprises tech, relève l’OEB. Le TIS est un nouvel indicateur introduit par l’organisation pour mesurer le pourcentage d’entreprises du portefeuille d’un investisseur qui ont déposé une demande de brevet. Entre 2000 et 2023, la Belgique a comptabilisé à elle seule 559 investisseurs avec un portefeuille d’au moins dix entreprises, responsables de 3.127 transactions, pour un financement total d’environ 6,4 milliards d’euros.

Le pays se classe dès lors 10e en Europe en termes de nombre de transactions et d’investisseurs. Sur ce laps de temps, les principaux investisseurs technologiques en Belgique par nombre de transactions ont été Start it @KBC, imec.istart, PMV et le Conseil européen de l’innovation (EIC).