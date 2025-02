L’inflation alimentaire repart à la hausse et dépasse les 3%

L’inflation alimentaire a dépassé la barre des 3%, en janvier. Testachats, qui calcule chaque mois cette inflation, espère que le gouvernement De Wever respectera ses promesses sur le renforcement du pouvoir d’achat des Belges.

L’inflation alimentaire est repartie à la hausse en janvier après une baisse momentanée fin 2024, rapporte, mercredi, l’organisation de consommateurs Testachats dans son étude mensuelle. Elle a atteint 3,29%, contre 2,81% au mois de décembre 2024.

Testachats calcule mensuellement l’inflation en suivant le prix de plus de 3.000 produits dans sept chaînes de supermarchés (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl). D’après ses calculs, l’ensemble du panier reste 28% plus élevé qu’en janvier 2022, lorsque la barre des 2% d’inflation avait été franchie pour la première fois.

Les catégories de produits qui ont le plus augmenté sont les boissons rafraichissantes (+7%), les produits d’épicerie (+5%), les produits surgelés (+4%) et la viande (+4%). Le prix du chocolat noir a par exemple progressé de 28% en un an, celui des pommes Granny de 24% et des jus d’orange de 21%. Le prix des légumes a par contre légèrement diminué en janvier, de 0,3% en excluant les pommes de terre.

Testachats espère que le nouveau gouvernement consacrera une attention particulière au secteur agro-alimentaire, alors que l’accord insiste sur le renforcement du pouvoir d’achat. Il plaide aussi pour une meilleure transparence sur la formation des prix. « Aujourd’hui, il est difficile de savoir à qui profite la forte inflation alimentaire que nous calculons depuis plus de trois ans: agriculteurs, fabricants, transformateurs, distributeurs? Mais aussi de savoir si ces hausses de prix sont justifiées », explique Julie Frère, porte-parole de Testachats.