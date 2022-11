Les prix de l’électricité à la hausse en Europe

Le prix pour l’électricité en France et en Allemagne était à la hausse lundi. La chute des températures et un charbon plus cher pèsent sur les prix.

Le prix pour une livraison d’électricité en décembre en France augmentait de 16% alors que les contrats pour l’Allemagne montaient de 13%. Pour la livraison de l’électricité en Belgique, le prix augmentait de 6 à 7%, à 260 euros le mégawattheure.

Cette tendance à la hausse intervient après quelques semaines plutôt calmes pour les prix en raison des températures automnales assez douces, la présence de soleil et de vent. Ce dernier se fait toujours sentir, mais le soleil se montre plus discret. Les prévisionnistes tablent sur un début de mois de décembre froid également.

Les prix grimpent également en raison d’un charbon plus onéreux. Le minerai provient notamment de Colombie où une action syndicale perturbe les exportations.