L’inflation en baisse pour la première fois depuis cinq mois

L’inflation alimentaire s’est établie à 2,81% au mois de décembre, marquant une première baisse après cinq mois de hausse, signale, mardi, l’organisation de consommateurs Testachats dans son étude mensuelle sur cet indicateur. Elle reste toutefois toujours plus élevée qu’en janvier 2022, première fois où la barre des 2% d’inflation a été franchie.

Depuis plus de trois ans, Testachats suit l’évolution des prix de plus de 3.000 produits dans sept chaînes de supermarchés (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl) et calcule l’inflation. Les catégories de produits ayant le plus augmenté en décembre sont les boissons rafraichissantes (+7%), les produits d’épicerie (+5%), les fruits (+5%) et les produits de la section poisson (+4%). Le chocolat noir (+33%), l’huile d’olive (+24%) et les jus d’orange (+21%) figurent dans le top 3 des produits ayant le plus augmenté en un an.

A contrario, les catégories ayant le plus baissé sont les légumes (-4% si l’on exclut les pommes de terre) et les produits en papier (essuie-tout, mouchoirs et papier toilette) et autres films alimentaires (film aluminium, film plastique) (-3%). Le trio de tête est ici occupé par le chou-fleur (-14%), la salade iceberg (-13%) et le film fraicheur (-9%).

L’ensemble du panier de Testachats demeure toutefois 27% plus élevé qu’en janvier 2022, pointe Testachats. L’inflation générale en Belgique a montré, l’an dernier, des signes de ralentissement et de stabilisation après les pics d’inflation de 2022 et 2023 dus à la guerre en Ukraine, la hausse des coûts de l’énergie et les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, analyse Testachats. L’inflation des produits alimentaires a suivi cette tendance générale avec, en plus, des facteurs d’ordre sanitaire (maladies dans les élevages, comme la langue bleue) et surtout, des facteurs climatiques influençant les productions, les récoltes et les prix.