Les Belges optent de plus en plus pour des contrats d’énergie verte

Selon Wikipower, 70% des contrats souscrits en 2024 sont des contrats d’énergie 100% verte. En 2022, ils ne représentaient que 47% des nouveaux contrats. Le comparateur note, par ailleurs, des disparités entre les régions.

Les contrats d’énergie verte continuent de séduire un nombre croissant de Belges, ressort-il d’une analyse de l’année 2024 menée par Wikipower, la société qui établit des comparatifs de prix sur l’énergie. En effet, elle précise que l’année dernière, 77% des nouveaux contrats souscrits via sa plateforme de comparaison étaient des contrats 100% verts, contre 65% en 2023 et 47% en 2022.

La société note toutefois une différence notable entre les régions. Le nombre atteint 82% en Flandre, 81% en Wallonie et descend à 50% dans la région bruxelloise. Cette disparité peut s’expliquer par un marché énergétique plus mature en région flamande, où « les campagnes de sensibilisation et l’offre verte sont plus développées » et par des disparités d’offre commerciale entre les régions, avance Wikipower.

Le rapport souligne également qu’en 2024, les préférences pour ces contrats se sont uniformisées entre les groupes d’âge. En 2022, environ 70% des souscripteurs étaient des jeunes consommateurs (18-40 ans), généralement plus sensibles à la question environnementale, notamment via des campagnes de communication ciblées. Et l’analyse note que l’année dernière, la répartition des souscriptions de contrats dits « verts » était presque égale entre les deux tranches d’âge (18-40 ans/40 ans et plus).

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette popularité croissante des contrats verts auprès des Belges, selon Wikipower. Elle souligne en premier lieu les campagnes de sensibilisation environnementale via des initiatives éducatives et médiatiques qui ont touché un public de plus en plus large sur les bénéfices de la transition énergétique. Wikipower note ensuite que la diversification des offres des fournisseurs d’énergie, qui ont notamment augmenté la disponibilité de contrats d’électricité verte à des prix compétitifs, a rendu l’énergie verte accessible à un plus grand nombre de foyers.