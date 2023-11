Alimentaire: grève imminente dans les dépôts de supermarchés

Les négociations autour d’une prime pouvoir d’achat dans le commerce alimentaire sont dans l’impasse. Les syndicats prévoient deux jours de grève, le 15 et le 22 novembre.

L’objectif des négociations est de parvenir à un accord sectoriel dans le domaine du commerce alimentaire, concernant les travailleurs des centres de distribution et des entrepôts des supermarchés.

Cette consultation est au point mort depuis un certain temps. Les syndicats réclament une prime pouvoir d’achat de 250 euros pour l’ensemble du personnel, ainsi qu’une consultation supplémentaire au niveau de l’entreprise. Un préavis de grève est en cours dans le secteur depuis un certain temps. Les syndicats organisent donc deux jours de grève le 15 et le 22 novembre, explique le secrétaire national de l’ACV Voeding en Diensten (Alimentation et services), le pendant flamand de la CSC, Steve Rosseel.

« Cela équivaut à une grève, avec des blocages ». Les supermarchés, qui sont approvisionnés par les dépôts, seront peut-être également concernés.