Aldi, Colruyt, Delhaize: grèves dans les dépôts de plusieurs supermarchés

Les travailleurs des centres de distribution et des entrepôts des supermarchés se mobilisent. Selon Steve Rosseel, secrétaire national du syndicat chrétien ACV Food and Services (Alimentation et services), l’appel à la grève lancé par les syndicats du secteur alimentaire est bien suivi.

Chez Aldi, l’ACV signale des actions dans les centres de distribution de Heusden-Zolder, Turnhout, Zemst, Roulers et Villeroux.

À Heusden et Turnhout, les piquets de grève ne sont pas nécessaires tandis que sur les autres sites, il y a des barrages filtrants et les syndicats distribuent des tracts. Il y a également des blocages au dépôt de Colruyt à Hal. Au centre de distribution Spar – qui fait également partie du groupe Colruyt – à Malines, le travail se poursuit, mais des réunions du personnel s’y déroulent.

Au centre de distribution de Delhaize à Zellik, il y a beaucoup de grévistes, selon M. Rosseel, et il n’est donc pas nécessaire de procéder à des blocages. Au dépôt de Ninove de la chaîne de supermarchés, les travailleurs sont en grève, mais des réunions du personnel y ont également lieu et des tracts sont distribués.

Les négociations autour d’une prime pouvoir d’achat dans le commerce alimentaire sont dans l’impasse et un préavis de grève est en cours dans le secteur depuis un certain temps. Les syndicats organisent donc deux jours de grève le 15 et le 22 novembre. Les syndicats réclament une prime pouvoir d’achat de 250 euros pour l’ensemble du personnel, ainsi qu’une consultation supplémentaire au niveau de l’entreprise. La proposition des employeurs s’élèverait à moins de 150 euros pour deux tiers des travailleurs, selon les syndicats.