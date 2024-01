Ce qui va changer en 2024 pour votre pension

Relèvement de la pension minimum, entrée en vigueur du bonus pension et monitoring de l’écart entre les pensions des hommes et des femmes sont les principaux changements attendus pour 2024.

Cette année électorale est chargée en nouvelles mesures. Divers domaines sont concernés, parmi lesquels celui de la pension. Bonne nouvelle pour les pensionnés : la pension minimum augmente en 2024. Et que ceux qui veulent continuer à travailler après la retraite se rassurent. Un bonus financier les récompensera dès le 1er juillet.

La pension minimum augmente de 2% en 2024

Depuis ce 1er janvier, la pension minimum a augmenté de 2,08%. Un ou une travailleuse isolé(e) ayant presté une carrière complète (soit 45 ans) verra ainsi sa pension grossir de 327 euros par rapport aux 1.292 euros alloués depuis septembre 2020, pour atteindre 1.619 euros nets par mois. Le montant mensuel d’une pension au taux ménage passera de son côté de 1.614 à 2.172 euros nets. Cette hausse concerne un million de bénéficiaires de la pension minimum, dont une majorité sont des femmes. Les pensions supérieures au minimum et qui ont débuté en 2019 seront quant à elles augmentées de 2%. Par ailleurs, le pécule de vacances des pensionnés augmentera lui aussi, de 2,55% pour sa part. Il faudra toutefois attendre le mois de mai pour en profiter.

Le bonus pension est l’une des mesures phare de la ministre Karine Lalieux (PS). © belga

Le bonus pension sera accessible à tous les travailleurs, dans les trois régimes : salariés, indépendants et fonctionnaires. Y ont droit ceux qui continuent à travailler après leur retraite anticipée ou après l’âge légal de la retraite. Ce bonus pension sera comptabilisé dès le 1er juillet 2024, pour les travailleurs qui partiront à la pension à partir du 1er janvier 2025.

Pour rappel, le montant de ce bonus sera progressif, et pourra être constitué lors de 3 années maximum. Il atteindra 3.775 euros pour la première année supplémentaire travaillée au-delà de la date de la pension anticipée, 7.550 euros pour la seconde année supplémentaire, et enfin 11.325 euros pour la troisième année successive, soit un montant total de 22.650 euros sur trois ans. Les travailleurs avec des carrières plus longues – qui ont dû travailler 43 voire 44 ans avant de pouvoir accéder à la pension anticipée – bénéficieront d’un bonus plus élevé. Ils obtiendront 11.325 euros dès la première année, pour un total de 33.975 euros nets au bout de trois ans.

Le bonus sera payé, par défaut, sous forme d’un versement unique au cours des premiers mois suivant la prise de pension. Le pensionné pourra cependant choisir, s’il en fait la demande auprès du SPF Pensions, de toucher le bonus sous forme de rente mensuelle.

Les indépendants peuvent prolonger leur assurance revenu garanti jusqu’à 67 ans

Pour les indépendants, la question de la pension peut s’avérer plus compliquée

Les assureurs s’engagent à proposer à leurs clients indépendants de prolonger leur couverture revenu garanti jusqu’à l’âge légal de la retraite. Qui est, pour rappel, de 66 ans à partir de 2025 et de 67 ans à partir de 2030. L’engagement figure dans un nouveau code de bonne conduite, en vigueur depuis le 1er janvier, rapporte Assuralia.

La couverture revenu garanti protège les indépendants, qui ont davantage besoin d’un complément à la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail de longue durée. Elle court généralement jusqu’à l’âge de 60-65 ans. Face à la tendance sociétale incitant à travailler plus longtemps et au relèvement de l’âge légal de la retraite, les assureurs s’engagent à prolonger cette couverture, avec le consentement du client.

Le code de bonne conduite prévoit que les assureurs prendront eux-mêmes l’initiative de contacter leurs clients assurés au plus tard avant fin 2026. Si leur contrat prend fin avant cette échéance, les indépendants peuvent entamer eux-mêmes la procédure via les canaux habituels. La proposition de l’assureur ne s’accompagnera par ailleurs pas de questionnaire médical ou d’examen préalable.

Le code de bonne conduite s’appliquera à chaque assurance revenu garanti (aussi bien en tant que garantie principale que garantie complémentaire) prévoyant le versement d’une rente et dont la couverture actuelle court au moins jusqu’à l’âge de 60 ans. Il sera également d’application aux assurances individuelles revenu garanti souscrites par des travailleurs salariés.

Un monitoring annuel de l’écart de pension entre les hommes et les femmes dès 2024

En 2021, les hommes pensionnés gagnaient 23% de plus que les femmes pensionnées © Getty

Selon les derniers chiffres disponibles datant de 2021, l’écart de pension (pension légale + pension complémentaire) est encore de 23%. La femme touche une pension de 1.633 euros/mois en moyenne, contre 2.121 euros/mois pour la moyenne des hommes.

Cet écart de pension est notamment une conséquence directe des inégalités dont sont victimes les femmes sur le marché du travail et au sein de leurs cellules familiales : carrières marquées par des interruptions liées à l’arrivée d’un enfant ou pour des soins à un proche, répartition toujours trop inégale des tâches au sein des ménages, phénomène du temps partiel majoritairement féminin…

Concrètement, un monitoring de l’écart de pension entre les hommes et les femmes sera établi chaque année sur la plateforme Pensionstat.be, en fonction de quatre axes :

La mise à jour des données relatives au gender pension gap sur Pensionstat et ce pour les trois régimes de pensions légales et la pension complémentaire. L’intégration de nouveaux éléments d’analyse, tels que l’âge, l’état civil, de la composition de carrière, de l’impact des éléments tels que la pension minimum, le plafond salarial, la cotisation de solidarité, etc. La publication d’un rapport annuel avec les conclusions les plus importantes de ces données pour le 15 septembre de chaque année. La publication, tous les trois ans, d’un rapport plus approfondi analysant les causes et conséquences de ce pension gap. La première publication est prévue pour l’année 2025.