Bruxelles: gagnez-vous plus ou moins d’argent que les habitants de votre commune ? (simulateur)

La période des déclarations d’impôt est lancée. Au-delà du salaire mensuel, savez-vous ce que vous gagnez chaque année ? Et si c’est plus ou moins que les habitants de votre commune à Bruxelles ? Le Vif a développé un simulateur pour vous permettre de répondre à ces questions.

Depuis le 26 avril, tout citoyen belge peut introduire sa déclaration d’impôt pour personne physique (IPP). Une étape souvent fastidieuse mais obligatoire. A cette occasion, Le Vif s’est penché sur les déclarations fiscales introduites en 2020 – soit les dernières données disponibles – pour que vous puissiez savoir combien d’argent vous gagnez par rapport à celui des habitants de votre commune à Bruxelles.

Bruxelles : combien d’argent gagnez-vous par rapport aux autres habitants de votre commune ?

Suite de l’article après le simulateur

En 2020, quelque 6.4 millions de déclarations fiscales avaient été introduites auprès du SPF Finances, selon les chiffres de Statbel. Cette année-là, le revenu annuel moyen s’élevait à 19.671 euros. Pour vous permettre de connaitre votre revenu annuel (net) imposable, Le Vif a créé une infographie pour la Région bruxelloise. Si vous habitez à Bruxelles, introduisez votre commune dans le moteur de recherche (au bas de cet article) pour voir si vous gagnez plus ou moins d’argent que les habitants de celle-ci.

Comment savoir dans quelle classe de revenus (X) vous vous situez ? Nous avons défini 6 catégories :

X <10.000€ par an

<10.000€ par an 10.000< X <20.000€ par an

<20.000€ par an 20.000< X <30.000€ par an

<30.000€ par an 30.000< X <40.000€ par an

<40.000€ par an 40.000< X <50.000€ par an

<50.000€ par an X>50.000€ par an

Connaitre son revenu annuel n’est pas chose aisée, et tient du cas par cas. Il est difficile de le déterminer avec certitude, mais on peut s’en rapprocher. Pour faire simple, il correspond à votre salaire net mensuel multiplié par 12 si vous n’avez pas de 13e mois ou de pécule de vacance. Par contre, en cas de 13e mois ou pécule de vacance, il vous faudra multiplier votre mensuel net par 13 pour obtenir votre revenu annuel net imposable. Cela donne une fourchette de revenus, à laquelle il faut rajouter divers revenus non-taxés (les loyers perçus de la rente immobilière), ou qui ont déjà été taxés avant le calcul de l’impôt au précompte mobilier. Une fois ces revenus ajoutés, on obtient le revenu réel.

Saint-Josse, la commune qui concentre les plus faibles revenus

Le Vif a d’abord voulu savoir dans quelles communes on retrouvait le plus de déclarations IPP pour des revenus inférieurs à 10.000€ par an, soit les plus faibles revenus. Voici le top 5 des communes qui concentrent les plus bas revenus à Bruxelles :

Saint-Josse-ten-Noode (21,1% des déclarations) Ixelles (18,5% des déclarations) Saint-Gilles (17,8% des déclarations) Schaerbeek (17,6% des déclarations) Bruxelles-Ville (17,2% des déclarations)

« Il ne faut pas croire que tous ces gens vivent avec moins de 10.000€ par an », décrypte François Ghesquiere, chargé de recherche au sein de l’Iweps, l’institut statistique wallon. « Ils touchent aussi des revenus d’intégration et des allocations familiales, qui n’apparaissent pas dans la déclaration d’impôt mais augmentent leur revenu réel ». En parallèle, certains types de profils tirent les revenus vers le bas. « Il peut s’agir de jeunes ou d’étudiants qui vivent en colocation et n’ont pas beaucoup de revenus, enchaine le chercheur. Ou bien des personnes seules, qui remplissent donc une déclaration individuelle ».

Woluwe-Saint-Pierre, la commune qui concentre les plus hauts revenus

A l’inverse, quelles communes concentrent le plus de personnes déclarant 50.000€ annuels ou plus ? Voici le top 5 des communes de Bruxelles :

Woluwe-Saint-Pierre (25,4% des déclarations) Auderghem (22,6% des déclarations) Watermael-Boitsfort (21,8% des déclarations) Uccle (21% des déclarations) Woluwe-Saint-Lambert (20,4% des déclarations)

Vous savez maintenant combien d’argent vous gagnez par rapport aux autres habitants des communes situées à Bruxelles. Si vous habitez en Wallonie, Le Vif a développé un autre simulateur pour réaliser le même comparatif. Il est disponible ici.

Le délai pour introduire votre déclaration en ligne sur Tax-on-web est le 15 juillet 2023. Si vous avez des revenus spécifiques (revenus d’indépendant ou revenus professionnels étrangers), alors vous bénéficiez d’un délai supplémentaire. Dans ce cas-là, vous avez jusqu’au 18 octobre 2023. D’ici là, vous pouvez procéder à une estimation des impôts que vous devrez payer pour l’année 2022, en vous rendant sur la plateforme Tax-Calc. A noter que l’outil pour la déclaration 2023 ne sera pas opérationnel avant la fin mai, indique le SPF Finances sur son site web.