Bourse: comment les jeunes investissent-ils?

Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à investir en bourse, même s’ils ne représentent qu’une toute petite fraction du volume monétaire total négocié sur le marché boursier.

Plusieurs études ont observé quelques tendances chez les jeunes investisseurs en Bourse:

– les moins de 30 ans se tournent plus volontiers vers des actions non européennes, surtout les américaines.(1)

– ce sont principalement des hommes. Les femmes représentent entre 10% et 20% et sont plus nombreuses dans la tranche des 18-20 ans.(2)

– même s’ils sont plus nombreux qu’auparavant, les investisseurs âgés d’une vingtaine d’années ne représentent qu’une toute petite fraction du volume monétaire total négocié sur le marché boursier.(3)

– selon une enquête Ipsos réalisée en 2022, les moins de 35 ans sont 51% à privilégier un placement qui rapporte beaucoup mais n’inclut pas la responsabilité sociale. La même année, une étude du groupe de gestion d’actifs Schroders révélait que 63% des 18-37 ans estiment important d’investir dans des fonds construits autour de leurs valeurs et principes, contre 76% pour les plus de 71 ans.

– ils investissent davantage dans les monnaies virtuelles. Selon une étude de la FSMA, 34% des 16-29 ans s’adonnent à cette activité, contre 30% des 30-39 ans, 17% des 40-49 ans et 11% des 50-59 ans. Les principales motivations sont la possibilité de réaliser rapidement des bénéfices (43%) et le plaisir et l’excitation de négocier des nouveautés (36%).

(1), (2) et (3) Etude FSMA basée sur les transactions en actions belges et étrangères et en Exchange Traded Funds (ETF).