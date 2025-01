Lunch Garden: tous les restaurants fermés ce mardi dans l’attente d’un redémarrage

Lunch Garden a annoncé lundi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire son dépôt de bilan. Seuls 42 restaurants sur 62 seront sauvés par le nouvel actionnaire.

Les 62 restaurants Lunch Garden sont restés portes closes mardi, au lendemain de l’annonce d’une faillite et d’une possible reprise partielle de l’enseigne, a indiqué mardi un porte-parole. Lunch Garden a annoncé lundi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire son dépôt de bilan. En amont, l’entreprise a cherché et trouvé un nouvel actionnaire pour une partie de ses activités: CIM Capital. Cela devrait permettre à 42 restaurants (sur 62) de rester ouverts.

La direction espère que les restaurants sauvés pourront rouvrir rapidement et que le personnel pourra être vite fixé sur son sort, d’autant que les restaurants travaillent avec moult produits frais, mais ce sont les curateurs qui sont désormais à la manoeuvre, depuis le prononcé de la faillite, souligne-t-on chez Lunch Garden. Environ la moitié des travailleurs de Lunch Garden, soit 300 sur 600 (franchisés non inclus), devrait faire partie de l’avenir de la chaîne de restauration, selon le CEO de Lunch Garden, Stephan Brouwers.

Quelque 200 personnes sont par ailleurs employées au sein des restaurants franchisés. On redoute également des pertes d’emploi importantes dans leurs rangs. « Une fois le redémarrage réalisé, tout le monde sera informé individuellement », assure le porte-parole de l’enseigne