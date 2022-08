L’inflation grimpe à 9,94%, un chiffre plus atteint depuis mars 1976

Selon l’office belge de statistiques Statbel, l’inflation a grimpé de 9,62% à 9,94% en août. Il faut remonter à mars 1976, pour avoir une inflation aussi élevée : elle s’élevait alors à 9,96%.

Cette forte inflation est due en grande partie aux prix élevés de l’énergie. L’inflation de l’énergie atteint désormais 49,81% et contribue à hauteur de 4,43 points de pourcentage à l’inflation totale.

L’inflation des produits alimentaires (qui comprend les boissons alcoolisées) a également fortement augmenté ces derniers mois. Elle atteint 9,71% pour le mois d’août.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établit à 5,74% en août, contre 5,49% en juillet. D’après Statbel, il s’agit d’une conséquence de la hausse de l’inflation des produits alimentaires transformés et des services.

L’électricité, le gaz naturel, le pain et les céréales, les vêtements, les confiseries, les boissons alcoolisées, les chambres d’hôtel, la viande et les soins corporels sont les plus touchés par les hausses de prix. Les carburants, le gasoil de chauffage et les fruits ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

Toujours selon Statbel, l’indice des prix à la consommation a progressé ce mois de 1,00 point, soit de 0,81%. L’inflation sur la base de l’indice santé augmente quant à elle de 9,07% à 9,70%. L’indice santé lissé s’est établi, quant à lui, à 119,39 points en août.