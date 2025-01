Les soldes d’hiver ont été décevantes pour les commerçants: «Le temps gris hivernal et les actualités mondiales peu réjouissantes ont impacté cette période»

Lors des soldes d’hiver, les ventes ont baissé de 8,2 % en moyenne par rapport à l’année précédente.

Les soldes d’hiver 2024-2025, qui s’achèvent vendredi, n’ont pas été un grand cru pour les magasins de vêtements indépendants. Les ventes ont baissé en moyenne de 8,2% par rapport à la même période il y a un an, rapportent les organisations flamandes Fashion Union et Unizo. Le mauvais temps, notamment, a éloigné les gens des rues commerçantes. L’Union des classes moyennes (UCM) avait déjà tiré un bilan plutôt négatif en début de semaine.

Mode Unie et Unizo ont interrogé 121 commerçants de vêtements sur les résultats des soldes d’hiver. Les résultats indiquent que 54,5% d’entre eux ont vendu moins que lors de la même période de solde l’année passée et 28,1% ont vendu autant. Seuls 17,4% ont vendu davantage. « Le temps gris hivernal et les actualités mondiales peu réjouissantes ont impacté cette période de solde et fortement entamé le moral des consommateurs », a estimé Isolde Delanghe, directrice de Mode Unie, dans un communiqué de presse.

La concurrence des boutiques en ligne

Les détaillants ne doivent néanmoins pas faire face à des stocks importants, car environ trois quarts d’entre eux ont acheté moins lors de l’achat de la collection hiver 2024. En moyenne, ils ont acheté 8,3% de moins. Mode Unie a réitéré son plaidoyer en faveur d’une égalité de traitement avec les boutiques (en ligne) étrangères comme Temu ou Shein. L’organisation suggère par exemple d’interdire les retours gratuits et de faire respecter les réglementations sur le dumping.

Les commerçants de vêtements s’attendent en revanche à réaliser durant la saison printemps/été 2025 le même chiffre d’affaires que durant cette même période en 2024, qui avait été positive.

Le syndicat neutre des indépendants (NSZ) a de son côté évoqué un « résultat mitigé » pour les soldes d’hiver. Le NSZ a analysé les ventes de plusieurs secteurs, notamment les magasins de vêtements, d’électroménagers, de multimédias, etc. « Bien que l’on observe une augmentation générale du nombre de visiteurs dans les magasins des grandes villes, ce qui montre encore l’importance des soldes, les chiffres de vente ne sont pas uniformément positifs », a commenté le syndicat. Selon son analyse, la moyenne globale des ventes a augmenté de 1%, mais les petites communes ont connu une chute des ventes de 2% par rapport à l’année précédente.