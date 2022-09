Les prix de l’énergie de retour à des niveaux plus normaux? « Peut-être même plus vite que nous ne le pensons »

Le producteur belge de matériaux pour batteries et de pots catalytiques automobiles Umicore demande à ses employés de travailler à domicile le vendredi afin d’économiser de l’énergie, indique son président Thomas Leysen dans une interview au journal De Tijd.

Grâce au travail à domicile le vendredi, le chauffage des bureaux peut être éteint pendant trois jours. Le thermostat de l’entreprise est également désormais fixé à 19 degrés.

Le président d’Umicore se dit sceptique au sujet des effets de l’introduction d’un plafonnement des prix et d’une réforme du marché du gaz et de l’électricité. « C’est le traitement des symptômes », explique-t-il. « La mesure la plus importante que nous puissions prendre est de consommer moins d’énergie, et j’entends nos décideurs y accorder beaucoup trop peu d’attention. Pour le Premier ministre Alexander De Croo, c’est presque une note de bas de page dans sa communication. »

Il préconise une campagne gouvernementale massive pour utiliser moins d’énergie, de 10 à 15% en dessous des niveaux actuels. « Si nous faisons cela, les prix sur les marchés de l’énergie pourraient revenir à des niveaux plus normaux. Peut-être même plus vite que nous ne le pensons. »