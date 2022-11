Le scénario d’une récession se confirme en zone euro: la Belgique aussi concernée

L’Union européenne, la zone euro et la plupart des États membres devraient entrer en récession au dernier trimestre 2022 en raison des prix élevés de l’énergie, liés à la guerre en Ukraine, qui érodent le pouvoir d’achat des ménages, a annoncé vendredi la Commission européenne. La croissance économique devrait toutefois atteindre 3,2% pour l’ensemble de 2022 avant de s’écrouler à 0,3% en 2023.

Ces perspectives contrastent avec les prévisions faites par la Commission à l’été 2022. Elle prévoyait alors une croissance dans la zone euro de 2,7 % cette année et de 1,4 % l’année prochaine. Elle a donc à présent revu ses prévisions de croissance à la hausse pour 2022, principalement grâce au renforcement de l’économie au premier semestre, et à la baisse pour 2023, en raison de l’inflation élevée et de l’incertitude économique qui en découle.

La Commission prévoit également que l’inflation dans la zone euro culmine à 8,5 % cette année, pour baisser en 2023 mais rester à un niveau élevé, à 6,1%.

L’inflation continuant à ronger le revenu disponible des ménages, l’activité économique devrait continuer à se contracter au premier trimestre 2023. Ce n’est qu’au printemps, lorsque l’inflation commencera à s’atténuer, que la Commission prévoit le retour à la croissance économique.

Et pour la Belgique?

La Belgique entrera en récession à la fin de l’année, à l’instar de la zone euro, a annoncé vendredi la Commission européenne.

Pour l’ensemble de 2022, l’économie belge affichera une croissance de 2,8% grâce à un bon premier semestre et à la levée des mesures liées à la pandémie de coronavirus, selon la Commission. L’inflation élevée et la baisse de confiance des consommateurs ont toutefois pesé lourdement sur la croissance au second semestre.

En conséquence, la croissance a chuté à -0,1% au troisième trimestre puis à -0,4% au quatrième trimestre, faisant entrer la Belgique en récession.

Selon les prévisions, la croissance économique stagnera au premier trimestre 2023 (+0,0 %), pour se redresser légèrement à partir du deuxième trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2023, la Commission prévoit pour la Belgique une croissance de 0,2 %, qui passera à 1,5 % en 2024.