Le chargeur universel devient obligatoire dès le 28 décembre en Belgique: ce que ça change pour les appareils électroniques

A partir du 28 décembre 2024, la loi européenne sur le chargeur universel entre en vigueur. Le chargeur USB-C devient la norme pour tous les appareils électroniques de l’UE. Une loi qui simplifie la vie des consommateurs, tout en étant économique et écologique.

Fini la multitude de câbles qui s’empilent dans les tiroirs. Dès ce samedi 28 décembre, le chargeur USB-C devient la norme pour tous les appareils électroniques portables rechargeables par câble filaire mis sur le marché dans les pays de l’Union européenne.

La loi a été votée au le parlement européen à Strasbourg, en octobre 2022 et le décret publié en décembre 2023, pour une entrée en vigueur fin 2024. Sont concernés: les téléphones portables, les tablettes, les liseuses électroniques, les écouteurs et casques, les appareils photos numériques, les consoles de jeux vidéo portables et les enceintes portatives. Les ordinateurs portables neufs seront également concernés à partir de 2026.

Le marché européen comptait trois types de câbles depuis 2009 (il y en avait une trentaine auparavant): le micro-USB, le Lightning pour Apple et l’USB-C. Ce dernier l’a emporté parce qu’une étude de la Commission européenne de 2020 a estimé que 29 % des téléphones portables dans l’UE étaient équipés en USB-C et 21 % en Lightning.

Le plus gros changement concerne donc les produits Apple, qui s’était longtemps opposé au modèle du chargeur universel ne voulant pas abandonner sa technologie Lightning. Son argument était que l’uniformisation du chargeur pouvait « étouffait l’innovation ». Toutefois, la marque s’est déjà pliée au jeu en 2023, puisque l’IPhone 15, le dernier en date, est muni d’un port et d’un câble USB-C. De nombreuses marques concurrentes, telles que Samsung, Xiaomi ou encore Google avaient d’ores et déjà adopté ce type de port de charge.

11.000 tonnes de déchets par an et 250 millions d’économies

« L’objectif du Parlement européen est de contraindre les fabricants à rendre leurs téléphones, ordis portables, appareils photos et casques compatibles afin que ce chargeur unique simplifie la vie du citoyen mais aussi réduise les coûts liés à l’achat de ces appareils tout en diminuant le volume des déchets. C’est une réelle avancée européenne », s’est réjoui l’eurodéputé Yvan Verougstraete en charge de la Protection des consommateurs dans un communiqué.

Selon les institutions européennes, les chargeurs jetés ou inutilisés représentent environ 11.000 tonnes de déchets par an dans l’Union européenne. La nouvelle règlementation devrait permettre de réduire leur quantité annuelle de près de 1.000 tonnes.

Cette décision aura aussi un impact direct sur le porte-feuille des consommateurs, puisqu’ils ne seront pas obligés de racheter un chargeur à l’achat d’un nouvel appareil, quelque soit la marque ou le type. Selon l’étude d’impact de la Commission européenne, 420 millions d’objets électroniques portables sont vendus chaque année dans l’UE. La grande majorité d’entre eux accompagnée d‘un nouveau chargeur, rendant parfois inutile le précédent. Le chargeur universel devrait permettre une économie de 250 millions d’euros par an. Un montant relativement faible à l’échelle de l’Union européenne : un peu plus de 50 centimes d’euro par habitant.

De plus, la loi impose également une uniformisation de la charge rapide, et oblige à proposer à la vente des appareils neufs avec ou sans chargeur. Les fabriquants devront donc offrir la possibilité aux clients d’acheter l’équipement sans dispositif de charge. La présence d’un chargeur avec l’appareil devra être spécifiée par un pictogramme.

En ce qui concerne les produits reconditionnés ou de seconde main, seuls ceux qui sont déjà présents sur le marché européen avant le 28 décembre pourront continuer à être vendus.