Les prix de l’immobilier ont encore légèrement augmenté en Belgique en 2024, ressort-il du baromètre annuel de la Fédération des notaires (Fednot). Mais toutes les provinces du pays ne sont pas logées à la même enseigne.

L’investissement dans la brique continue de séduire les Belges. Après une chute (-15%) des transactions immobilières en 2023, le marché s’est redressé (-0,7%) au cours de 2024, constate la Fédération des notaires (Fednot) dans son baromètre annuel. «Durant les trois premiers mois de l’année, le nombre de ventes a encore baissé de 7,3 % par rapport à la même période en 2023, observe Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de notaire.be. À la mi-2024, la baisse était de -4,2%. Mais sur l’ensemble de l’année, nous avons presque retrouvé les niveaux de 2023.»

Signe de cet engouement toujours croissant pour l’immobilier, en 2024 les prix des maisons et des appartements ont légèrement augmenté. Hors inflation, une maison d’habitation en Belgique a ainsi coûté en moyenne 329.743 euros en 2024, soit une augmentation de prix de +2,2% par rapport à 2023 (322.780 euros). Du côté des appartements, les prix ont en moyenne grimpé de 2,5%, passant à 271.330 euros en 2024 (contre 264.792 euros en 2023).

Mais derrière ces moyennes nationales se cachent d’importantes disparités régionales. Les prix de l’immobilier ont surtout augmenté en Flandre et à Bruxelles en 2024. Au Nord du pays, il a fallu débourser environ 2,5% de plus pour s’octroyer une maison, et 2,2% de plus pour un appartement. Dans la capitale, le prix des maisons a grimpé de 1,4% en 2024, contre 3,7% pour les appartements. En Wallonie, par contre, tant le prix des maisons (-0,8%) que celui des appartements (-0,3%) a baissé entre 2023 et 2024.

Prix de l’immobilier: le Luxembourg en baisse

Mais là encore, la donne n’est pas la même dans toutes les provinces du pays. En Wallonie, le prix des maisons a augmenté partout, sauf dans le Luxembourg. Dans cette province, le prix d’une maison a baissé de 3,8% passant de 268.712 euros en 2023 à 258.553 euros en 2024. C’est la deuxième province wallonne la plus chère, talonnée par Namur où le prix d’une maison a augmenté de 1,4% en 2024 (245.620 euros).

C’est dans le Brabant wallon qu’une maison se négociait en moyenne au tarif le plus élevé: 417.128 euros en 2024, contre 415.850€ en 2023 (+0,3%). De son côté, le Hainaut a enregistré une hausse de +0,7%, passant de 195.078 euros en 2023 à 196.536 euros en 2024. A Liège, cette augmentation est moins marquée: +0,1% (de 231.959 euros en 2023 à 232.299 euros en 2024).

Côté flamand, toutes les provinces ont constaté une hausse des prix de leurs maisons, notamment dans le Limbourg (+5,3%). Les plus chères sont à vendre dans le Brabant flamand avec des prix moyens de 423.274 euros en 2024 (+0,7%, soit la plus faible augmentation en Flandre).

(suite de l’article sous l’infographie)

Le Hainaut à contre-courant

Concernant les appartements, l’évolution des prix varie également selon les provinces. En Wallonie, c’est dans la province de Namur que la baisse a été la plus marquée (-3,5%), passant de 204.207 euros en 2023 à 196.995 euros en 2024. A Liège, les appartements «partaient» en moyenne à 190.812 euros en 2023, contre 188.203 euros en 2024 (-1,4%). Même tendance dans le Luxembourg, avec une baisse de 0,8% en un an, pour un prix moyen de 222.760 euros en 2024. Dans le Brabant wallon, les appartements se vendaient en moyenne à 265.164 euros en 2023 et à 265.088 euros en 2024, soit une baisse tout à fait marginale. Seul le Hainaut affiche des prix en forte hausse (+4%), avec un prix moyen de 171.369 euros en 2024.

En Flandre, le prix des appartements a augmenté partout. Le Limbourg enregistre à nouveau la hausse la plus marquée (+4,3%), et la Flandre Orientale la plus limitée (+0,2%).