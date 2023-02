Ciment, brique, tuiles…: le secteur de la construction s’attend à de nouvelles augmentations des prix

Suite à l’augmentation des prix de l’énergie, de nombreux entrepreneurs s’attendent à une hausse des matériaux de construction comme les briques ou les tuiles, selon une enquête d’Embuild.

Le secteur de la construction s’attend à de nouvelles augmentations de prix pour le ciment, la brique et les tuiles en 2023, et à des baisses pour le bois et l’acier, indique ce lundi la confédération sectorielle Embuild. La période marquée par l’allongement des délais de livraison et les problèmes d’approvisionnement semble par contre être révolue.

Selon une enquête d’Embuild auprès de 341 de ses membres, huit entrepreneurs sur dix s’attendent ainsi à une hausse des prix du ciment et des produits de ciment dans les trois prochains mois. Un tiers craint même une augmentation de plus de 10%. Un phénomène qui touche également la brique et les tuiles, selon 75% des sondés. Cette progression n’est pas surprenante, compte tenu des prix élevés de l’énergie et du fait que la production de briques et de tuiles nécessite beaucoup d’énergie, commente Embuild. Raison pour laquelle deux entrepreneurs sur trois prévoient également des augmentations de prix pour le verre. Les professionnels interrogés s’attendent également à des augmentations de prix pour les matériaux d’isolation et pour le secteur de l’installation.

Baisse du bois

Si quatre entrepreneurs et installateurs sur dix ne facturent pas cette hausse des prix, Embuild leur conseille cependant de travailler avec des clauses de révision ou des prix journaliers afin de ne pas compromettre leur rentabilité. Pour l’acier et le bois, les plus fortes hausses de prix semblent être passées. Près de la moitié des entreprises s’attendent à une stabilisation des prix du bois, qui ont déjà baissé entre-temps. Une entreprise sur cinq pense même qu’ils vont encore baisser. Il en va de même pour ceux de l’acier: 41,4% pensent qu’ils se stabiliseront au premier trimestre 2023. Le marché des matériaux de construction reste donc sous pression mais les tensions s’apaisent, conclut la confédération sectorielle. Embuild se félicite enfin que les délais de livraison se normalisent à nouveau et que les problèmes d’approvisionnement semblent révolus. « Mais nous ne sommes toujours pas retournés à la situation pré-coronavirus », prévient son CEO Niko Demeester. « Les constructeurs et les rénovateurs devront donc s’attendre à des retards occasionnels dus à la faiblesse de l’offre de certains matériaux. »