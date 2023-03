Pourquoi Colruyt vend ses éoliennes offshore à une filiale japonaise

Colruyt a annoncé vendre 100% de ses actions dans sa plateforme Parkwind et ses activités dans l’éolien offshore au groupe japonais JERA Green. Coût total de la transaction : 1,55 milliard d’euros.

Virya Energy, filiale de Colruyt active dans les énergies renouvelables, a conclu un accord en vue de céder 100% des actions de sa plateforme Parkwind et ses activités dans le domaine de l’énergie éolienne offshore à JERA Green, qui appartient au Japonais JERA. La vente doit se faire dans le courant de l’année et le prix final est estimé à un minimum de 1,55 milliard d’euros.

Colruyt Group détient une participation de 59,9% dans Virya Energy, active dans le développement, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de sources d’énergie renouvelables, particulièrement l’énergie éolienne offshore et onshore. La plateforme Parkwind est elle-même une filiale de Virya Energy et détient des participations dans quatre parcs éoliens opérationnels au large de la Côte belge, en mer du Nord (Belwind, Northwind, Nobelwind et Northwester 2). Elle en détient également à l’étranger, notamment en Allemagne et en Irlande.

Le groupe indique que JERA « s’engage à soutenir les plans d’expansion nationaux et internationaux de Parkwind ». L’année dernière, Colruyt avait déjà annoncé que sa filiale Virya Energy étudiait les options d’un désinvestissement partiel pour ses activités d’énergie éolienne en mer, en raison de la situation du marché de l’énergie, du pacte européen « Green Deal » et de tensions géopolitiques. Ces éléments augmentent les risques financiers pour les investisseurs ainsi que la concurrence, explique le groupe.