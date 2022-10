Rajae Maouane (Ecolo) ne ferme pas la porte à la prolongation de davantage de réacteurs

La co-présidente d’Ecolo n’a pas catégoriquement fermé la porte lundi à la prolongation de la durée de vie de davantage de réacteurs nucléaires que les deux – Tihange 3 et Doel 4 – dont la prolongation jusqu’en 2036 fait l’objet de négociations entre le gouvernement fédéral et l’opérateur Engie.

« Si l’on m’affirme que la sécurité (de ces réacteurs) et l’approvisionnement peuvent être assurés, alors pourquoi pas? », a-t-elle déclaré lors de l’émission Matin Première de la RTBF dont elle était l’invitée. « Nous verrons ce qui est le mieux pour la population. C’est cela que l’on veut », a ajouté la co-présidente des écologistes francophones.

Elle a toutefois rappelé, face à l’instance du MR, qui réclame la prolongation de cinq réacteurs nucléaires – les libéraux l’ont encore réaffirmé en approuvant 21 propositions socio-économiques que le parti défendra lors des prochaines élections, prévues en 2024 – l’existence de l’accord de gouvernement conclu en septembre 2020.

Cet accord précise l’ambition des autorités de sortir du nucléaire d’ici fin 2025, conformément à ce qui est stipulé dans la loi de 2003 approuvée par le gouvernement de l’époque. C’est seulement si la sécurité d’approvisionnement devait être menacée que l’on pourrait envisager la prolongation des deux centrales les plus récentes, Doel 4 et Tihange 3. Des négociations sont en cours entre le gouvernement et Engie en vue de prolonger l’exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3.

« La ligne (fixée par Ecolo), elle est claire: il y a eu un accord de gouvernement en 2020. Georges-Louis Bouchez et le MR l’ont signé également. Et donc je repose la question à Georges-Louis Bouchez: ‘est-ce qu’on se dédit de l’accord de gouvernement' », a ajouté Mme Maouane.