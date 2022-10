Le prix du gaz encore en baisse, l’essence plus chère: le point sur les prix de l’énergie en infographies

Le prix du gaz était encore en baisse ce lundi pour descendre à 100 euros le MWh. L’essence, elle, sera plus chère dès ce mardi.

Le cours du gaz était en baisse ce lundi matin. Le prix du TTF néerlandais, qui donne le la sur le marché européen, a baissé de 10%, pour atteindre le prix symbolique de 100 euros le mégawattheure. Le cours du gaz est tombé à son plus bas depuis juin. Le prix reste cependant deux fois plus élevé qu’il y a un an. Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz pour un mégawattheure est même passé sous la barre des 100 euros vers midi, pour la première fois depuis juin.

Les températures très douces et la reconstitution des stocks de gaz atténuent certaines des plus grandes inquiétudes concernant les pénuries de gaz cet hiver. À l'inverse, un pic hivernal plus tard dans l'année pourrait faire remonter les prix.

Le prix maximum de l'essence sera à nouveau plus cher à partir de ce mardi, annonce lundi le SPF Economie. Pour un litre d'essence 95 (E10), il faudra débourser 3,1 centimes de plus, soit 1,9080 euro. Pour l'essence 98 (E5), le prix maximum augmentera de 0,3 centime, à 2,1020 euros.

Le fioul domestique sera également un peu plus cher : +0,5 centime d'euro par litre. Les augmentations de prix sont dues aux fluctuations des marchés internationaux des prix du pétrole ou des biocomposants.