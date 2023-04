La CREG prolonge la baisse des tarifs de transport de gaz naturel de 10 % pour la période 2024-2027, ce que cela change

Les tarifs de transport de Fluxys Belgium, gestionnaire de réseau gazier, diminueront de 10% pour la période régulatoire 2024-2027. Une proposition tarifaire en ce sens a été approuvée par la Creg, le régulateur du secteur énergétique. Cette approbation clôture un processus qui a commencé fin décembre 2021 avec un accord sur la procédure établissant d’abord la méthodologie tarifaire.

Une nouvelle méthodologie tarifaire a été mise en place afin d’améliorer les prestations des gestionnaires de réseaux, de contribuer à améliorer la sécurité d’approvisionnement et de réduire l’emprunte carbone des activités. « La régulation entend ainsi offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés, d’une part, et les tarifs payés par les utilisateurs du réseau et les clients finals, d’autre part. », peut-on lire dans le communiqué de presse de la CREG.

Comme pour le modèle tarifaire actuel, la capacité et la distance comme facteurs de coûts ont été utilisés pour calculer les tarifs.

Accordée depuis juillet 2022, cette prolongation de baisse des tarifs entend prolonger ses bienfaits, notamment sur les plus gros consommateurs de gaz, comme les entreprises. Pour les ménages, l’impact est toutefois moins important, de l’ordre de quelques euros sur la facture annuelle. Les tarifs de transport ne représentent en effet qu’une petite part de la facture totale de gaz. En temps normal, ils pèsent à hauteur de 3 à 4% de la facture mais dans le contexte de prix du gaz très élevés, les tarifs de transport ne représentaient plus que 2% du total.

« Cette évolution favorable des tarifs de transport résulte des efforts soutenus de Fluxys Belgium en matière de contrôle des coûts dans le contexte actuel spécifique et d’une restitution importante des comptes de régularisation au bénéfice des tarifs », souligne la CREG.

Selon le régulateur, plus de 550 millions € au total seront restitués sur la période tarifaire 2024-2027 aux utilisateurs du réseau, soit une augmentation de 250 millions € par rapport à la période

actuelle 2020-2023.