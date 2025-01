Des vieux réacteurs de… Boeing 707 utilisés pour alimenter le réseau électrique belge: « La situation doit être très grave »

Des réacteurs de Boeing 707, vieux et polluants, sont parfois utilisés pour alimenter le réseau électrique en Belgique. Les mauvaises conditions météo font tourner les centrales au gaz à plein régime, l’offre en énergie renouvelable restant très faible.

Des turboréacteurs anciens et polluants ont déjà été utilisés à plusieurs reprises cette année pour alimenter le réseau électrique. Et c’est encore le cas ce lundi, a rapporté le cofondateur du fournisseur d’énergie Elindus, Matthias Detremmerie.

Les turboréacteurs, aussi appelés « turbojets », sont des réacteurs de Boeing 707 fonctionnant au kérosène. Ceux-ci peuvent fournir de l’électricité en très peu de temps, mais ils sont onéreux, polluants et peu efficaces.

C’est pourquoi ils sont uniquement employés en cas de forte demande d’électricité et d’offre limitée. Selon M. Detremmerie, les turboréacteurs ont déjà été utilisés plusieurs quarts d’heure consécutifs en 2025. Cela s’est produit lorsqu’il y avait un déséquilibre important sur le marché entre l’offre et la demande. « La situation doit déjà être très grave, avec des prix de déséquilibre de l’ordre de 1.000 euros par mégawattheure, voire plus chers », a-t-il expliqué.

Le système avait, par exemple, été mis en marche le 14 janvier, lorsqu’il a neigé. Il a également été mis en route aujourd’hui en raison de la panne inattendue de Tihange 1, laquelle a entraîné des prix de déséquilibre de l’ordre de 2.450 euros.

Pour justifier le recours aux turboréacteurs, le cofondateur d’Elindus a par ailleurs noté qu’il n’y a quasiment eu aucune offre d’énergie renouvelable malgré les températures froides au cours de la première quinzaine de janvier. « Les prix sur le ‘day-ahead trading’ sont déjà élevés. Et lorsque survient un événement tel que des conditions météorologiques plus mauvaises que prévu ou, par exemple, la défaillance de Tihange 1, les réserves restantes sont très, très chères. La capacité normale, comme les centrales à gaz, tourne déjà à plein régime. »