Après le pétrole, doit-on s’attendre à une nouvelle dépendance aux métaux stratégiques?

Pelleteuse déplaçant la matière première pour la production de carbonate de lithium, dans un bassin de récupération de sel à l'usine pilote de Llipi dans les salines d'Uyuni, le 14 août 2022 à Uyuni, en Bolivie. Les salines d'Uyuni, dans la province de Potosi, possèdent les plus grandes réserves de lithium au monde. Cet "or blanc" ou "le pétrole du XXIe siècle", essentiel pour produire des batteries et des véhicules électriques