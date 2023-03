Comment expliquer l’attrait pour les ventes aux enchères

Le prestigieux hôtel Métropole à Bruxelles vend ses meubles. L’occasion de se pencher sur les ventes aux enchères : lieux de bonnes affaires, fiables et sécurisés, qui connaissent toujours un franc succès.

L’hôtel Métropole, lieu culte de place De Brouckère à Bruxelles, met une partie de son mobilier en vente. Au total, 178 lots seront soumis aux enchères, organisées par la Salle Drouot, qui auront lieu le jeudi 30 mars à 14h. Dans le catalogue, on retrouve des tables, fauteuils, luminaires, tableaux mais aussi de la vaisselle et des chapeaux. L’hôtel Métropole, ouvert en 1895, était le plus vieil hôtel de la capitale avant d’être racheté en novembre 2022. La vente aux enchères sera retransmise en ligne.

Il faut distinguer différents types de ventes : les lots, les objets soumis aux enchères, peuvent avoir différentes origines. Certains ont été saisis par des huissiers, dans le cadre d’une liquidation ou procédure judiciaire, leur vente est organisée par l’Etat. D’autres ventes, organisées par des salles de ventes, contiennent des objets proposés sur base volontaire, souvent hérités. Parfois, c’est même tout le contenu d’une maison qui est mis en vente, pour ce qui s’appelle des successions complètes.

Quel est le processus de ventes aux enchères ?

Les experts et expertes de la salle de ventes estiment la valeur des lots ou de la succession complète.

Pendant quelques jours, la salle de vente organise une exposition des lots ouverte au public.

La vente aux enchères a lieu, en ligne ou en présentiel. Elle est contrôlée par un huissier de justice.

Qui dit mieux ?

D’après Paul de Sauvage, le directeur de Rops, une salle de vente à Namur, les enchères intéressent deux types d’acheteurs : des particuliers et des antiquaires. « Vu la quantité de marchandise, c’est un paradis et une source d’approvisionnement magnifique pour les antiquaires qui représentent 50% de nos clients », explique-t-il.

D’après lui, les ventes aux enchères ont toujours la cote, notamment parce que les salles de ventes proposent des objets uniques, compatibles avec la mode actuelle : « La grande tendance pour l’instant, c’est des intérieurs épurés, contemporains, et très ponctuellement, une œuvre d’art, un objet décoratif, une œuvre de qualité. Des jeunes se rendent compte qu’à l’heure actuelle, le mobilier ancien est moins cher que ce qu’on trouve dans de grands magasins (comme IKEA), tellement il a perdu de valeur. Et ces objets sont pour la plupart uniques, ça plaît. », note Paul de Sauvage.

Adjugé ?

Une spécificité propre aux enchères, c’est la présence d’un huissier de justice. Son rôle est de garantir que la loi est respectée. D’après Quentin Debray, président de la chambre nationale des huissiers de justice, « l’huissier est là pour garantir que les règles de publicité, et pour faire en sorte que les conditions de la vente publique soient respectées. Il agit aussi comme outil de contrôle de l’État. Il vérifie et certifie le prix des adjudications, vis-à-vis de l’Etat qui percevra les taxes. Enfin, la plupart du temps, dans les conditions générales de vente, il est prévu qu’en cas de contestation, c’est l’huissier qui doit trancher », explique Quentin Debray. Outre vérifier qu’aucun crieur n’ait été ignoré, l’huissier a aussi un rôle plus symbolique : vérifier que les portes de la salle de ventes soient bien ouvertes, une condition pour les ventes publiques.

Enchères ou en ligne?

Désormais, les ventes aux enchères se font principalement en ligne. D’après Paul de Sauvage, directeur de Rops, « c’est la modernité qui est mise au service de la tradition. Les enchères se font de manière virtuelle, c’est très confortable pour les acheteurs de cliquer pour enchérir à distance. ». Le rôle du huissier de justice a dû s’adapter au numérique : impossible de rester en permanence devant son ordinateur pendant la durée des enchères, qui peuvent s’étendre sur plusieurs jours.

Selon Quentin Debray, « certaines personnes pensent qu’il y a un flou juridique : des ventes aux enchères en ligne semblent être réalisées sans la présence d’un huissier de justice, ce qui est totalement illégal. Pour vérifier l’effectivité d’une vente en ligne, l’huissier se connecte sur la plateforme ou a accès à la partie administrateur pour constater le prix des adjudications. Du côté, administrateur, il y a l’historique de toutes les enchères », indique le président de la chambre nationale.

Chez Rops, c’est plus simple, d’après le directeur: « Le système informatique est fiable et a été vérifié par un huissier. ».

Ventes aux enchères : garantie sans arnaque

Si les ventes aux enchères se passent en ligne, elles ont une spécificité qui les différencient des plateformes et sites d’achat en seconde main. La salle de vente fait office d’intermédiaire, ce qui permet d’éviter tout type d’arnaques présentes quand l’échange se fait de particulier à particulier. Pas question, donc, de confondre une salle de ventes avec 2ememain.be ou Marketplace. D’après Quentin Debray, « dans le cadre d’une vente publique organisée par une salle de vente ou par des huissiers de justice, il n’y a pas d’arnaque possible. La salle de vente engage sa réputation. Quand elle vend un objet, elle en est dépositaire et l’a entre les mains. C’est une garantie. »

Folle enchère

Les sites d’achat en seconde main, eux, mettent en relations deux particuliers, à la différence des salles de ventes, contrôlées par un huissier de justice, dépositaires du lot et qui engagent leur responsabilité, expertise et réputation. Cependant, chaque pratique a ses désavantages. Dans les enchères, il y a un risque de folle enchère, excercées par des personnes qui surenchérissent sur tout sans jamais rien acquérir. Le risque reste minime, ces comportements inhabituels sont facilement débusquables, et d’après Quentin Debray, « c’est assez rare, ce sont des personnes qui sont connues par les salles de vente ».

Et en ligne, les vérifications se font en amont. Une identification sur la plateforme est notamment obligatoire, si ce n’est pour s’assurer que la personne qui enchérit est majeure, et pour garder toutes ses informations d’identification en cas de non-paiement. Les folles enchères se remarquent aussi en ligne, grâce à différents outils de contrôle.

Zoé Leclercq