Audi Brussels envisage de redémarrer sa production… avant l’arrêt définitif en février

Maintenant que la grève chez le fournisseur d’Audi Brussels est terminée, l’entreprise envisage de rouvrir ses chaînes de production. Une réouverture qui serait temporaire, puisque l’usine fermera ses portes le 28 février.

Audi Brussels étudie la possibilité de redémarrer la production. Ce serait la première fois depuis début novembre que des voitures sortiraient des chaînes de production de l’usine bruxelloise.

L’annonce de la fermeture de l’usine automobile a conduit à une grève interne ces derniers mois, puis à une longue action chez un fournisseur. La grève chez le fournisseur est désormais terminée et l’entreprise examine donc la possibilité de fabriquer à nouveau des véhicules. « Nous avons toujours indiqué que si nous disposions de toutes les pièces nécessaires, nous redémarrerions la production », explique le porte-parole de l’usine Peter D’hoore. « Au début de la semaine prochaine, nous vérifierons si c’est le cas et nous déterminerons en interne le meilleur moment et la meilleure manière de redémarrer la production chez Audi Brussels. »

Un éventuel redémarrage sera de toute façon temporaire. Audi Brussels fermera définitivement ses portes le 28 février. Le constructeur automobile allemand est aux prises avec une surcapacité et l’usine bruxelloise – l’ancienne Volkswagen Forest – a des coûts de production plus élevés par rapport aux autres sites d’Audi.