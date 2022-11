Une centaine de musées internationaux s’émeuvent des « attaques » de militants pro-climat

Près d’une centaine de musées internationaux se sont déclarés jeudi « profondément choqués » par les actions visant des œuvres d’art organisées par des militants de la cause environnementale.

Les activistes responsables de ces attaques sous-estiment largement la fragilité de ces œuvres irremplaçables », écrivent ces institutions, dont de grands musées internationaux comme le Prado à Madrid, Le Louvre à Paris, ou le musée Guggenheim à New York. Leurs dirigeants se disent « profondément choqués par (la) mise en danger inconsidérée » de ces œuvres lors d’une série d’actions mises en scène par des militants pour alerter l’opinion publique sur le réchauffement climatique.

Ces dernières semaines, des militants pro-climat ont par exemple collé leurs mains sur une peinture de Goya à Madrid ou sur la célèbre sérigraphie « Campbell’s Soup » d’Andy Warhol exposée en Australie, projeté de la soupe à la tomate sur les « Tournesols » de Van Gogh à Londres, et étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d’œuvre de Claude Monet à Potsdam, près de Berlin.

Si les peintures sont restées indemnes, l’incident des « Tournesols » a entraîné des dégâts légers sur le cadre de la toile. « Les musées sont des lieux où s’établit un dialogue entre des personnes d’horizons très divers et donc des lieux qui contribuent aux échanges sociétaux », ont déclaré les 92 signataires. « De ce fait, les fonctions essentielles du musée – collection, recherche, médiation et conservation – sont plus essentielles et plus pertinentes que jamais », ont-ils ajouté.