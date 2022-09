Le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers rouvre ses portes en grande pompe

Après 11 ans de travaux pour agrandissement et rénovation, le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) a rouvert ses portes ce samedi au grand public. Spectacles et festivités accueillaient les visiteurs sur le parvis du musée.

Le KMSKA abrite la plus importante collection d’art de Flandre, dont quelques-uns des plus grands chefs d’oeuvres de Rubens et Ensor. Construit en 1890, le bâtiment a subi une rénovation complète pour satisfaire aux normes actuelles. Les travaux, d’un coût de 100 millions d’euros, ont cependant accumulé des années de retard en raison notamment de problèmes de structure et d’amiante.

Samedi matin, le grand public a pu découvrir les espaces rénovés du musée. La collection est désormais répartie en deux blocs temporels (avant et après 1880), avec en trait d’union les toiles de James Ensor. Le musée a également disposé les oeuvres par thématiques et prévu de faire dialoguer l’art classique et contemporain.