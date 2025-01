Le personnel du CPAS d’Anderlecht en grève ce mardi: «La charge de travail est beaucoup trop élevée»

Suite aux révélations concernant le CPAS d’Anderlecht, les syndicats ont élaboré un plan d’urgence en onze mesures visant à «ajuster la charge de travail» des travailleurs sociaux. En l’absence de réponse, ils ont décidé d’une grève, laquelle se tiendra ce mardi 7 janvier.

Les assistants sociaux et le personnel administratif du CPAS d’Anderlecht observeront une grève, mardi, pour dénoncer des conditions de travail « extrêmement difficiles », a annoncé, lundi, le front commun syndical. La CSC, le SLFP et la CGSP regrettent que la direction n’ait pas répondu au plan d’urgence élaboré avec les agents en décembre.

Les problèmes du CPAS d’Anderlecht avaient été mis en lumière dans un reportage de l’émission Pano de la VRT. Deux journalistes infiltrés étaient parvenus à obtenir un revenu d’intégration sociale de la part du CPAS sans remplir les conditions y donnant droit et sans habiter à Anderlecht. Le reportage dévoilait aussi la pression qui pesait sur les assistants sociaux, en raison d’une charge de travail trop élevée.

Un plan qui ne fait pas réagir

« La charge de travail pour les assistants sociaux et le personnel administratif du CPAS d’Anderlecht est depuis des années beaucoup trop élevée pour effectuer correctement leur travail et toutes les étapes de l’enquête sociale de manière correcte, sans parler du respect des délais légaux », dénoncent les syndicats, évoquant une moyenne de 200 dossiers par assistant social. En résulte une « perte de connaissances et d’expérience » ainsi qu’une « désintégration de la ligne hiérarchique », précisent les représentants des travailleurs. Des burn-out, des dépressions et un important turnover au sein du personnel découlent également de ce contexte difficile.

La CSC, le SLFP et la CGSP ont donc élaboré avec le personnel un plan d’urgence reprenant 11 mesures visant à « ajuster la charge de travail actuelle ». « Ces mesures très concrètes à court terme sont nécessaires, mais ne répondent pas aux problèmes structurels auxquels les membres du personnel sont confrontés depuis des années. Pour cela, il faut beaucoup plus », indiquent-ils néanmoins. Ce plan a été transmis à la direction le 18 décembre, mais est resté lettre morte. Le personnel du CPAS sera donc en grève mardi.