Treize pays imposent un embargo sur l’importation des volailles belges

Selon l’Afsca, pas moins de treize pays se sont prononcés en faveur d’un embargo partiel sur l’importation des volailles belges. Cinq payes ont quant à eux imposé un embargo strict. En cause, des cas de grippe aviaire constatés dans le pays.

Treize pays, parmi lesquels la Chine, le Japon et la Russie, ont imposé un embargo partiel sur l’importation de volailles belges à la suite de cas de grippe aviaire. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dont les conclusions ont été révélées mercredi.

Cinq pays (Afrique du Sud, Chine, Cuba, Singapour et Taïwan) ont imposé un embargo strict sur toutes les volailles en provenance du territoire belge. Huit autres pays et régions ont décidé d’un embargo partiel, n’interdisant que les importations en provenance de certaines régions belges, où des cas de grippe aviaire ont été détectés. Il s’agit de Hong Kong, du Kurdistan irakien, du Japon, du Kazakhstan, du Mexique, de la Russie, de l’Arabie saoudite et de la Turquie