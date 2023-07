« Un roi triste », l’avortement, les « petits papiers »: il y a 30 ans que Baudouin est décédé

Un roi « médecin »

En 2018, lors d’une interview accordée au Vif à l’occasion des 25 ans du décès de Baudouin, son ancien chef de cabinet Jacques van Ypersele de Strihou racontant cette anecdote amusante : « A ceux qui lui semblaient sukkeler, être mal en point, il conseillait de prendre un médicament et précisait lequel. Car ses propres ennuis de santé l’ont conduit à rencontrer de nombreux médecins et à acquérir des connaissances en médecine. Grand joueur de golf et de tennis dans sa jeunesse, il ne faisait plus beaucoup de sport à l’époque où je suis devenu son chef de cabinet, à cause de ses douleurs au dos. Il lui restait la marche, qu’il pratiquait régulièrement dans le parc du palais de Laeken et au domaine royal de Ciergnon. A bon nombre de ses visiteurs, qu’ils soient ministres ou membres de son entourage, il remettait un petit bout de papier sur lequel il avait griffonné le nom d’un médicament. Et il leur disait : » Vous devriez prendre cela. » Souvent, en rentrant chez moi, je disais à ma femme : » J’ai reçu ma prescription ! » »