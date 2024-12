Un appel à la paix: dans son traditionnel discours de fin d’année, le roi Philippe répond à un courrier d’élèves

Le roi Philippe signe un discours peu politique, dans lequel il appelle à un monde meilleur, en réponse à une lettre d’élèves qui expriment leur incompréhension face à la guerre. Autrement, il lance un seul encouragement à la formation des gouvernements belges.

Le Roi a utilisé mardi son traditionnel discours de Noël pour répondre à un courrier d’une classe de première secondaire de Louvain, s’inquiétant des vies d’enfants chamboulées par la guerre. Il y a « toujours » des raisons d’espérer, assure le souverain. « Chacun de nous est appelé à contribuer à un monde plus équitable, où ne règne pas la domination du plus fort, mais le respect du droit et de la dignité de chacun. »

Dans leur lettre, également transformée en vidéo, des élèves de l’école Sancta Maria Leuven expriment leur incompréhension face aux images quotidiennes d’enfants touchés par la guerre dans le monde. Ces élèves de première secondaire concluent leur missive en demandant au Roi d’être « une voix pour ces enfants qui n’ont pas de voix », et de tout faire pour mobiliser les dirigeants et pour trouver des solutions. Ils l’interpellent finalement pour qu’il leur « donne l’espoir », de la possibilité d’un « monde meilleur ». La classe, qui a envoyé la lettre en octobre, a récemment été reçue au Château de Laeken, précise le Palais mardi.

Appel à la paix

Dans son discours diffusé en télévision, le Roi répond aux sept enfants qui lui ont écrit. « Je comprends leur désarroi, leur sentiment d’impuissance », indique le roi Philippe. « Leur appel nous place devant nos responsabilités. Leur empathie doit réveiller nos consciences parfois endormies ». « Un monde sans guerres et sans souffrances est bien sûr illusoire. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à y œuvrer », ajoute le Roi. Si les défis « peuvent sembler accablants », « c’est à nous d’écrire notre avenir ensemble, en misant sur ce qui nous unit et qui fait la force de notre pays. » Le Roi voit « de nombreux acteurs de la société civile » montrer l’exemple, « en œuvrant sans relâche pour le dialogue entre communautés, la cohésion sociale, la santé, l’éducation et la justice. »

Un gouvernement pour l’année prochaine

Quant aux gouvernements, ils devraient « enfin » être tous en ordre de marche l’année prochaine. « Nous comptons sur eux pour que notre pays, ses institutions, entreprises et citoyens puissent envisager l’avenir avec confiance », observe le Roi.