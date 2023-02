Une grève de 24 heures chez bpost à partir de ce lundi soir

Les syndicats de bpost appellent à la grève dès ce lundi à 22h. Des actions ont déjà été entamées en après-midi.

Les syndicats de bpost appellent à respecter une grève de 24 heures démarrant ce lundi à 22h00, a indiqué l’entreprise postale sur le réseau social Twitter. La distribution du courrier sera dès lors perturbée mardi et les bureaux de poste pourraient rester portes closes.

L’appel à la grève est national, a signalé une porte-parole de bpost, qui ne pouvait toutefois préciser exactement l’ampleur des perturbations. À plusieurs endroits en Wallonie (Awans, Binche), des actions seront déjà entamées lundi après-midi, selon elle. La porte-parole de bpost ajoute que l’appel à la grève est lié à la transformation de l’entreprise postale en une société internationale d’e-commerce, un processus qui nécessite un changement d’organisation. Cette transformation a été retardée par plusieurs changements de CEO, poursuit-elle, mais a été accélérée avec la désignation de Jos Donvil comme CEO de bpost Belgium.

Le président national du syndicat SLFP Poste, Luc Tegethoff, renvoie vers les négociations en cours de conventions collectives de travail et aux « réorganisations ici et là ». Celles-ci sont également liées à la décision d’Amazon d’élaborer son propre réseau de livraison de colis, ce qui signifie que le volume de paquets à délivrer par bpost a diminué « essentiellement en Wallonie et à Bruxelles », ce qui pourrait être synonyme de disparition d’équivalents temps plein « sans licenciements secs » toutefois, explique le syndicaliste.

Négociations en cours

Les syndicats veulent envoyer un signal avec leur grève et augmenter la pression pour revoir le processus de réorganisation, ajoute-t-il. Des négociations seraient toujours en cours avec Amazon, ce qui mènerait à une nouvelle augmentation des volumes. « Nous voulons suivre la direction mais pas au prix de perte d’emplois », prévient M. Tegethoff. Le syndicaliste s’attend à ce que l’action ait surtout des conséquences à Bruxelles et en Wallonie.