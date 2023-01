12.000 manifestants attendus à Bruxelles: voici les perturbations attendues ce mardi

Le secteur non-marchand organise ce mardi une nouvelle journée de grève et une manifestation à Bruxelles. Voici les perturbations auxquelles vous devez vous attendre.

Ce mardi 31 janvier, les principaux syndicats des secteurs non marchands organisent une manifestation. La CNE, CSC Services publics, Setca, CGSP et et la CGSLB dénoncent la pénurie « invivable » de personnel dans l’ensemble des métiers du non marchand, « faute d’attractivité et de tenabilité ». lls revendiquent plus d’investissements de la part du gouvernement dans les secteurs des soins de santé, du bien-être et de la culture. Des manifestants du front commun syndical se rendront dans la capitale, où des perturbations sont annoncées. La manifestation commencera à 10h30 à la gare du Nord.

Les secteurs à éviter

La police de Bruxelles conseille d’éviter les boulevards Albert II, Rogier et Pachéco, les environs de la gare Centrale, le boulevard M.Lemonnier et l’Esplanade de l’Europe entre 9h et 13h.

⚠️ Ce mardi 31/01 entre 9h et 13h, une manifestation traversera #Bruxelles. Des embarras de circulation sont à prévoir, nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants: bd Albert II, Rogier, Pachéco, les environs de la gare Centrale, bd M.Lemonnier et l’esplanade de l’Europe pic.twitter.com/mq2bZtIcmT — PolBru (@zpz_polbru) January 29, 2023

La Stib sera également impactée, les lignes de bus 14, 20, 29, 33, 46, 48, 52, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 78, 88, 89 et de T-bus 81, qui croisent l’itinéraire de cette manifestation, seront perturbées. La société de transports bruxellois conseille à ses utilisateur de suivre l’info en temps réel sur l’application mobile de la Stib.

Bruxelles-Propreté sera également en grève, plusieurs administrations communales risquent d’être également impactées. Les syndicats n’ont pas l’intention de perturber les opérations dans le secteur des soins de santé pendant la manifestation, déclare M. Selleslach d’ACV Puls. « Il y a une obligation de service minimum, qui équivaut à peu près à un poste du dimanche », explique-t-il. « Nous ne voulons pas causer de perturbation pour les personnes qui ont besoin de soins. »