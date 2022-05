Grève du 31 mai: le syndicat socialiste appelle à la grève générale

Vendredi, le syndicat socialiste a réitéré son appel à une grève générale dans le secteur public le mardi 31 mai. La journée d’action vise à lutter contre le « malaise général » dans le secteur, selon le président Chris Reniers.

Le syndicat socialiste a lancé vendredi un appel à la grève générale pour ce mardi 31 mai, a-t-il annoncé ce vendredi. Une journée d’action nationale dans les services publics avait déjà été annoncée. Les transports en commun, le ramassage des ordures ou encore la RTBF seront notamment impactés par le mouvement. Le syndicat socialiste appelle aussi à une grève générale dans les écoles.

Les syndicats se mobiliseront pour « plus de pouvoir d’achat, plus de respect du dialogue social, plus d’investissements dans le secteur public et plus de respect des retraites publiques« .

Les syndicats entendent dénoncer le « malaise général » dans le secteur.